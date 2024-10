Totaj viziton kompaninë “Inter Change” në SHBA, planifikohen bashkëpunime të reja

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, gjatë një vizite në qytetin binjak Harrisonburg në SHBA, vizitoi kompaninë “Inter Change”, e specializuar në depozitimin dhe shpërndarjen e ushqimit, përcjell PrizrenPress.

Gjatë takimit me menaxherin T. Keith Robinson, Totaj u njoh me kapacitetet e kompanisë, e cila është më e madhja e këtij lloji në shtetin e Virxhinias, si dhe me planet për zgjerimin e saj në tregje të reja jashtë SHBA-së.

“Gjatë qëndrimit në Harrisonburg, vizitova biznesin ‘Inter Change’, ku nga menaxheri T. Keith Robinson mësuam për kapacitetet dhe potencialin e madh që ka kjo kompani”, tha Totaj, duke theksuar rëndësinë e forcimit të lidhjeve mes dy qyteteve binjake.

Në kuadër të bashkëpunimit të ndërsjellë, një delegacion nga Harrisonburg pritet të vizitojë Prizrenin në pranverën e ardhshme për të eksploruar mundësitë konkrete të bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar./PrizrenPress.com/

