Prishtina me fitore të rëndësishme në Prizren

Në kuadër të xhiros së pestë të Superliga Femrat, skuadra e Prishtinës ka triumfuar ndaj Junior 06 Moni Bau me rezultat 62:73 (17:10, 9:20, 21:20, 15:23).

Skuadra vendase e filloi mirë dhe arriti të kalonte në epërsi me 7 pikë pas çerekut të parë. Megjithatë, Prishtina nuk u dorëzua dhe u rikthye në periudhën e dytë, për të shkuar në pushim me shifrat 30:26.

Pjesa e dytë ishte edhe më interesante dhe e ngushtë, me të dyja skuadrat që luftuan për fitoren. Prishtina tregoi një performancë të shkëlqyer, sidomos në dhjetë minutat e fundit, duke siguruar një fitore të merituar me rezultatin përfundimtar 73:62.

Më e dalluara te Junior 06 ishte Tanya Gordon me 30 pikë, 13 kërcime, një asistim, derisa te Prishtina ishin Alaina Rice me 18 pikë, 19 kërcime, 12 asistime dhe Kayla Johnson me 19 pikë, 8 kërcime.

Pas pesë xhirove, Junior 06 ka një fitore dhe katër humbje, derisa Prishtina ka arritur tri fitore dhe dy humbje.