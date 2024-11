Zyrtare: Kosova humb ndeshjen me Rumaninë

Shtëpia më e madhe futbollit evropian, ka marrë vendimin për ndeshjen Rumani-Kosovë.

Me vendimin e UEFA-së, Kosova e ka humbur ndeshjen me Rumaninë me rezultat zyrtar 3-0.

Përpos humbjes së ndeshjes, FFK-ja është gjobitur edhe me 6 mijë euro për shkak të sjelljeve të pahijshme të futbollistëve.

Ndërkaq, Federata Rumune e Futbollit është dënuar me përafërsisht 150 mijë euro.

Ky është vendimi i plotë i UEFA-s:

Të gjobisë Federatën Rumune të Futbollit me 50,000 euro dhe të urdhërojë mbylljen e stadiumit të Federatës Rumune të Futbollit gjatë (1) ndeshjes së ardhshme në të cilën Federata Rumune e Futbollit do të luajë si shoqatë mikpritëse, për sjelljen raciste dhe/ose diskriminuese të mbështetësve të saj (në lidhje me thirrjet ksenofobike antihungareze).

Të gjobisë Federatën Rumune të Futbollit me 30,000 euro për transmetimin e mesazheve provokuese politike që nuk janë të përshtatshme për një ngjarje sportive .

Të gjobisë Federatën Rumune të Futbollit me 9000 euro për hedhjen e sendeve .

Të gjobisë Federatën Rumune të Futbollit me 4500 euro për ndezjen e fishekzjarreve .

Të gjobisë Federatën Rumune të Futbollit me 8000 euro për përdorimin e treguesit lazer .

Të gjobisë Federatën Rumune të Futbollit me 12,500 euro për shkak të shqetësimit gjatë himnit kombëtar .

Të gjobisë Federatën Rumune të Futbollit me 14,000 euro për bllokimin e rrugëve publike .

Të paralajmërojë Federatën Rumune të Futbollit për sjelljen e pahijshme të ekipit të saj.

Akuzat ndaj Federatës së Futbollit të Kosovës :

Refuzimi për të luajtur (Forfeit), Art. 27(1) DR dhe Art. 27(4)(a) DR në lidhje me Art. 25.01 Rregulloret e UEFA Nations League

Sjellja e pahijshme e ekipit (kartonë të verdhë 5 lojtarë ose më shumë), Art. 15(4) DR

Vendimi:

AB ka vendosur:

Të shpallë ndeshjen e UEFA Nations League 2025 ndërmjet ekipeve përfaqësuese të Federatës Rumune të Futbollit dhe Federatës së Futbollit të Kosovës , e cila u luajt më 15 nëntor 2024, një ndeshje e konfiskuar nga Federata e Futbollit të Kosovës (e cila për këtë arsye konsiderohet se ka humbur ndeshja 3-0 ) për përgjegjësinë që ndeshja nuk luhet plotësisht (siç parashikohet në Nenin 25.01 Rregulloret e Kombeve të UEFA-s Liga).

Të gjobisë Federatën e Futbollit të Kosovës me 6000 euro për sjellje të pahijshme të skuadrës së saj.