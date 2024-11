Skuadra prizrenase rrëmben fitoren në çerekun e fundit

Skuadra prizrenase, New Basket, e mposhti Borean me rezultat 76-70.

New Basketi hyri në çerekun e fundit me 9 pikë disavantazh, derisa me angazhimin në mbrojtje dhe me shënime të sakta, e rrëmbeu fitoren.

Eliot Peci ishte më i dalluari me 22 pikë te skuadra prizrenase, derisa u ndihmua edhe nga Aj Range me double prej 14 pikëve e 11 kërcimeve dhe Adis Gashi me 10 pikë të tjera.

Në anën tjetër te Borea u veçuan, Aldin Qallakaj me Meriton Gashi me 26 pikë e 12 kërcime, Andi Ahmeti me 18 pikë dhe Genc Matoshi me 13 pikë e 12 kërcime.

Kjo ishte fitorja e dytë e New Basketit, krahas katër humbjeve, kurse Borea ka bilancë prej një fitoreve e katër humbjeve.

Në xhiron tjetër New Basketi takohet me Kosovarin, derisa Borea me KEK-un.