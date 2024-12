Tragjedi në boks, Bamba ndahet nga jeta 6 ditë pasi theu rekordin e Tyson

Vetëm gjashtë ditë pasi fitoi titullin kampion të botës në peshën e lehtë WBA Gold, familja e tij dhe menaxheri Ne-Yo Smith njoftuan vdekjen e boksierit Paul Bamba, në moshën 35 vjeç.

Bamba vdiq gjashtë ditë pas fitores ndaj Rogelio Medina, e cila i lejoi boksierit të thyejë një rekord të vendosur nga Mike Tyson, atë të fitimit të të gjitha 14 ndeshjeve të luajtura në një vit me nokaut.

“Ai ishte një luftëtar, me vetëbesim, me një ambicie të pandalshme për të arritur madhështinë, por më shumë se çdo gjë, ai ishte një individ i jashtëzakonshëm që frymëzoi shumë me vendosmërinë e tij të jashtëzakonshme”, thuhet në njoftimin e familjes, e cila megjithatë nuk e sqaron shkakun e vdekjes.

Gjatë karrierës së tij, Bamba kishte 19 fitore, 18 prej të cilave ishin me nokaut dhe 3 humbje.

Nga këto 14 në vitin 2024, por të gjitha të marra kundër kundërshtarëve modestë.

Marketing