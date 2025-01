Bashkimi triumfon ndaj Vëllaznimit, shkëlqen McKinnis

Bashkimi po vazhdon në formë të lartë, ku mundi Vëllaznimi dhe ndërpreu serinë pozitive të kuqezinjve, duke fituar 84:73 (24:17, 17:13, 27:18, 16:22), në javën e 16-të të ProCredit Superligës.

Te vendasit u dalluan Jayveous Mckinnis me 24 pikë e 20 kërcime dhe Wendell Green me 20 pikë e tetë asistime, ndërsa te mysafirët më i miri ishte Jericole Hellems me 23 pikë e dhjetë kërcime.

Bashkimi numëron me 11 fitore e pesë humbje, ndërsa Vëllaznimi tetë fitore e tetë humbje./PrizrenPress.com/

