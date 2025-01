U godit me thikë në krahëror, viktima nga Prizreni pëson nga një mosmarrëveshje

Një person është goditur me thikë në krahëror, pasi pati një mosmarrëveshje me një 18-vjeçar.

Rasti raporothet të ketë ndodhur në fshatin Poslishtë të Prizrenit.

Zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi, deklaroi për IndeksOnline se viktima, 44 vjeçar, është duke marrë tretman në emergjencën e spitalit të qytetit dhe se i njëjti është jashtë rrezikut për jetë.

“Dy persona janë arrestuar si të dyshuar lidhur me rastin, një i mitur dhë një madhor”, deklaroi Bytyqi.

Ky është njoftimi i plotë i tij:

Me datë 02.01.2025, rreth orës 16:35, kemi marrë informatë se në emergjencën e spitalit rajonal është duke u trajtuar viktima R. Sh., mashkull i lindur më 1980, nga fshati Poslishtë, Prizren.

Patrulla policore ka dalë në vendin e ngjarjes dhe ka kontaktuar me viktimën, i cili ka deklaruar se në qendër të fshatit Poslishtë kishte ndodhur një mosmarrveshje mes tij dhe një të dyshuari mashkull, rreth 18 vjeç, të cilin nuk e njihte me emër, e nga i cili ishte goditur në krahëror me mjet të mprehtë thikë, dhe si pasojë kishte marrë lëndim trupor.

Sipas mjekëve, viktima është jashtë rrezikut për jetë.

