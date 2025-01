Shfaqja “Qeni i Baskërvilëve” hap programin e sivjetmë në Teatrin e qytetit “Bekim Fehmiu”

Programi i shfaqjeve në Teatrin e qytetit “Bekim Fehmiu” hapet këtë fundjavë me komedinë “Qeni i Baskërvilëve” të autorit Arthur Conan Doyle dhe regji të Jon dhe Kastriot Saqipit.

Shfaqja mysafire, në të cilën luajnë: Blerina Veseli, Djellza Dema, Bleron Hevziu, Erion Fetahu, do të takohet me publikun në Prizren më 11 janar 2025, duke filluar prej orës 19:00, raporton Telegrafi.

“Qeni i Baskërvilëve” është një ndër veprat më të njohura të Arthur Conan Doyle, pjesë e serisë së Sherlock Holmes-it. Kjo komedi ka një natyrë misterioze dhe argëtuese, e cila ndjek detektivin legjendar Sherlock Holmes dhe partnerin e tij, Dr. Watson, teksa hetojnë një legjendë të frikshme për një qen të mbinatyrshëm që ndjek familjen Baskërvil në Angli. Misteri shndërrohet në një komedi dinamike, duke kombinuar humorin dhe intrigën në mënyrë të shkëlqyer.

Programi në Teatrin “Bekim Fehmiu” vazhdon më 14 janar me shfaqjen “Pula pispilluqe me çizme të kuqe”, dhe më 22 e 23 janar me premierën “Krejona” me tekst dhe regji të Kaltërim Balaj. /Telegrafi/

Marketing