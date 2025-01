Manifestimi “Flaka e Janarit 2025” në Rahovec – Komuna publikon programin artistik

Me rastin e manifestimit multikulturor “Flaka e Janarit 2025”, që këtë vit e shënon edicionin e 35-të, Komuna e Rahovecit, konkretisht Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport në këtë komunë, ka publikuar agjendën e programit kulturor dhe aktivitetetve që do zhvillohen për nder të këtij manifestimi.

Me 21 janar, datë në të cilën nis ky manifestim, në ora 11:00, në fshatin Fortesë do të bëhen nderime për dëshmorët Skender Rexhepi dhe Festim Duraku.

Ndërsa me 27 janar, në ora 11:00, do të bëhen nderime në fshatin Brestoc, në vendin e rënies së dëshmorëve Nasmi Elshani, Agron Fetahu, Halim Hoti, dhe Hilmi Krasniqi.

Në të njejtën datë në Qendrën e Kulturës “Mensur Zyberaj” në Rahovec, me fillim nga ora 12:00, do të mbahet një koncert homazh me muzikë klasike nga mezzosoprano Besiana Mehmeti, soprano Adelina Paloja, pianiste Alba Muçolli, me mysafir special maestro Zhani Cika, dhe prof. Rudina Cika.

Ky manifestim mbyllet me datë 29 janar, ku me fillim nga ora 10:00, në varrezat e dëshmorëve në Ratkoc, do të bëhen nderime për dëshmorin Sahit Krasniqi.

