Banorët e fshatit Landovicë të Prizrenit janë të shqetësuar për ndotjen e burimeve të ujit dhe dëmeve në bujqësi, që po ua shkakton deponia aktuale, e ndërtuar në vitin 2004 mbi fshat. Ata kërkojnë mbylljen e deponisë, ndërsa e kundërshtojnë zgjerimin e saj.

Faik Berisha, përfaqësues i Landovicës thotë se ata si komunitet kanë qenë kundër ndërtimit të kësaj deponie mbi burimet ujore.

Ndërkaq, Sedat Kalimashi, banor i Landovicës thotë se frika më e madhe është ndotja e ujit. “Pastaj kulturat bujqësore, që po i dëmtojnë shpezët që mblidhen këtu te deponia, atëherë dëmet bëhen si në vreshtari, në shalqi e gjëra të tjera. Ka raste kur njerëzve u është prishur një hektarë shalqi”, tha ai

Deponitë në Kosovë menaxhohen nga Kompania për Menaxhimin e Deponive në Kosovë, ndërsa në Prizren është prezantuar edhe një projekt i qeverisë gjermane, për zgjerimin e kësaj deponie, për të cilën banorët nuk e mirëpresin.

“Duke pas parasysh deponia aktuale që është këtu dhe dëmet që po i sjellë, ne jemi kundër deponisë tjetër, kundër zgjerimit”, Sedat Kalimashi, banor.

Drejtori i Shërbimeve Publike në komunën e Prizrenit, Çelë Lamaj, thotë se e kupton shqetësimin e banorëve, sepse u ishte premtuar edhe në vitin 2024 një intervenim në deponi, por Qeveria gjermane ka premtuar investime profesionale dhe nuk do të ketë më ndotje.

” Ky duhet të jetë një lajm i mirë edhe për Prizrenin, edhe për banorët e fshatit Landovicë, sepse nuk do të ketë më kundërmim që ekziston sot, nuk do të ketë ndotje të tokave dhe ujërave, të cilat i ka ndotur kjo deponi, sepse kjo deponi do të trajtohet, prej gazrave, ujërave, ndërsa ngjitur me të do të jetë një aneks, i cili do t’i trajtojë në mënyrë profesionale mbeturinat”, tregoi ai.

Deponitë që do të ndërtohen tani e tutje, quhen deponi ekologjike, ndërsa në Prizren, sipas Lamajt, ky projekt është në fazën e marrjes së pëlqimit, në Ministrinë e Mjedisit, për ndikimin në ambient, ndërsa mendohet që trajtimi i kësaj deponie të nisë gjatë këtij viti.