Ismet Munishi e godet kryesinë e Lirisë, pas humbjes në barazh nga Dinamo

Humbja ndaj Dinamos në ndeshjen e barazhit për Superligë mund të ketë qenë edhe ndeshja e fundit e Ismet Munishi në stolin e Lirisë.

Pas eliminimit të skuadrës prizrenase, Munishi ka zbuluar se ekipi është përballur me probleme të brendshme gjatë javës, duke lënë të kuptohet se këto zhvillime kanë ndikuar në performancën e futbollistëve në ndeshjen vendimtare.

“I kemi pasur disa ‘telashe’ të brendshme gjatë javës, ajo ka ndikuar tek paraqitja jonë e sotme. Kontrata me Lirinë më përfundon. Do të shohim se çka do të ndodhë tutje! Një skuadër pretendente për Superligë, do të duhet të jetë më e organizuar!”, ka deklaruar Munishi, raporton Gazeta Express Sport.

Me këtë deklaratë, Ismet Munishi ka ngritur pikëpyetje rreth situatës së brendshme në klub, ndërsa njëkohësisht ka lënë të hapur edhe të ardhmen e tij, pasi kontrata me Lirinë i skadon në fund të sezonit.

Liria u eliminua nga gara për inkuadrim në Superligë pas humbjes ndaj Dinamos së Ferizajt, duke mbetur edhe për një sezon në Ligën e Parë./PrizrenPress.com/

