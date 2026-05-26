Arrestohet një person në Lubizhdë të Hasit, dyshohet se shtiu me armë gjatë një ahengu

Një person është arrestuar në fshatin Lubizhdë të Hasit në Prizren, pasi dyshohet se ka shtënë me armë zjarri gjatë një ahengu.
Sipas raportit të Policisë, njësitë relevante kanë dalë në vendin e ngjarjes, ku nga i dyshuari janë konfiskuar një pistoletë me gaz, 28 fishekë dhe 8 gëzhoja.
Pas intervistimit dhe me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje.
Policia ka njoftuar se rasti ka ndodhur më 25 maj 2026, rreth orës 23:20, në fshatin Lubizhdë të Hasit.
