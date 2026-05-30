PDK në Prizren mobilizohet për zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit

Kryetari i degës së Partia Demokratike e Kosovës në Prizren, Shaqir Totaj, ka bërë të ditur se është mbajtur takim me asamblistët e kësaj partie në kuadër të mobilizimit për zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit.
Sipas tij, në takim është diskutuar për angazhimin e përbashkët dhe prioritetet e qeverisjes së ardhshme, me fokus në zhvillimin ekonomik dhe stabilitetin institucional.
“Në takimin e sotëm me asambleistët e Partisë Demokratike të Kosovës në Prizren, në kuadër të mobilizimit për zgjedhjet parlamentare të 7 Qershorit, theksuam nevojën për angazhim të përbashkët për t’i dhënë Kosovës një qeverisje të përgjegjshme, që do ta nxjerrë vendin nga kriza politike, ekonomike dhe sociale. Zhvillimi, krijimi i mundësive të reja dhe ruajtja e dinjitetit të qytetarëve do të jenë prioritet kryesor i institucioneve të ardhshme”, thuhet në njoftimin e Totajt./PrizrenPress.com/
Marketing
“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren