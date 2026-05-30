Lajme

PDK në Prizren mobilizohet për zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit

By admin

Kryetari i degës së Partia Demokratike e Kosovës në Prizren, Shaqir Totaj, ka bërë të ditur se është mbajtur takim me asamblistët e kësaj partie në kuadër të mobilizimit për zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit.

Sipas tij, në takim është diskutuar për angazhimin e përbashkët dhe prioritetet e qeverisjes së ardhshme, me fokus në zhvillimin ekonomik dhe stabilitetin institucional.

“Në takimin e sotëm me asambleistët e Partisë Demokratike të Kosovës në Prizren, në kuadër të mobilizimit për zgjedhjet parlamentare të 7 Qershorit, theksuam nevojën për angazhim të përbashkët për t’i dhënë Kosovës një qeverisje të përgjegjshme, që do ta nxjerrë vendin nga kriza politike, ekonomike dhe sociale. Zhvillimi, krijimi i mundësive të reja dhe ruajtja e dinjitetit të qytetarëve do të jenë prioritet kryesor i institucioneve të ardhshme”, thuhet në njoftimin e Totajt./PrizrenPress.com/

