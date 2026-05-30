Aleanca në Prizren viziton OVL-UÇK-në, zotohet për mbështetje të vazhdueshme

Kryetari i Degës së Aleancës në Prizren dhe kandidat për deputet, Sejdi Bellanica, së bashku me kandidatët për deputet dhe anëtarë të kryesisë, kanë vizituar organizatat e dala nga lufta të UÇK-së në Prizren (OVL-UÇK).

Gjatë vizitës, delegacioni i Aleancës është pritur nga kryetari Isa Berisha, ndërsa është diskutuar për problemet dhe sfidat me të cilat përballen këto kategori.

 

“Sot kryetari i Degës së Aleancës në Prizren njëherit kandidat për deputet, z. Sejdi Bellanica, i shoqëruar nga kandidatët për deputet z. Agim Muçaj, z. Bujar Ukimeraj, z. Abdylnaser Sefa dhe anëtarë të kryesisë, qëndruan për vizitë tek organizatat e dalura nga lufta OVL – Prizren”, thuhet në njoftim.

Sipas njoftimit, Aleanca ka ritheksuar përkushtimin për mbështetjen e kësaj kategorie.

“Aleanca duke qenë mirënjohëse gjithmonë për veprat e mëdha të luftëtarëve të lirisë, u zotua që do të jetë gjithmonë krah e mbështetje për ata që nuk kursyen asgjë për krijimin e shtetit dhe zhvillimin e shoqërisë sonë. Siguri, Energji, Zhvillim!”, thuhet më tej./PrizrenPress.com/

