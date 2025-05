10-vjeçarja u lëndua në qafë, dalin detaje të reja nga krimi i rëndë në Prizren

Një vrasje e rëndë ka ndodhur sot brenda një familje në Prizren.

Një burrë, M.Gorenc, 45 vjeçar dyshohet se e ka vrarë me thikë vajzën e tij 15 vjeçare, S.Gorenc.

Lëndime trupore kanë pësuar edhe vajza tjetër e moshë 10-vjeçare si dhe vet i dyshuari.

Për gjendjen e tyre shëndetësore për Klankosova.tv ka folur Afrim Jahaj, specialist i Qendres Emergjente.

“Rreth orës 06:15, është pranuar vajza, me plagë në regjionin e qafës. Ajo është trajtuar në ORL dhe më pas është transferuar për trajtim të mëtutjeshëm në QKUK në Prishtinë. Rreth orës 06:30 është pranuar edhe burri, i cili dyshohet se e ka shkaktuar ngjarjen e rëndë. Ai ka pasur disa plagë, duket se ka tentuar ta lendojë vetën, pra të kryejë vetëvrasje. Ai është ende duke u trajtuar dhe më pas të shohim nëse do të pranohet në klinikë apo edhe do të lirohet”, deklaroi ai për Klankosova.tv.

Jahaj theksoi se në Qendren Emergjente, është pranuar edhe gruaja e të dyshuarit.

“Ajo nuk ka lëndime trupore, veçse është e tronditur nga ngjarje e rëndë”, theksoi ai.