Fëmijët pushtojnë skenën e poezisë në Malishevë, 1 Qershori festohet me vargje dhe krijimtari

By admin

Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve, në Malishevë u organizua aktiviteti “1 Qershori Poetik i Fëmijëve”, i cili mblodhi nxënës, poetë dhe dashamirë të kulturës në një manifestim kushtuar poezisë, krijimtarisë dhe të drejtave të fëmijëve.

Sipas njoftimit të komunës, në Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve, qyteti i Malishevës u shndërrua në një tribunë të poezisë, krijimtarisë dhe të drejtave të fëmijëve. Aktiviteti u organizua nga koordinatorja për të Drejtat e Fëmijëve dhe Barazi Gjinore, Vera Bytyçi.

Të pranishmit i përshëndeti drejtoresha e Kulturës, Teuta Mazreku-Miftari, e cila theksoi rëndësinë e mbështetjes së talentit krijues te fëmijët dhe nevojën që zëri i tyre të dëgjohet më shumë në jetën kulturore dhe shoqërore.

Në manifestim morën pjesë edhe poetë nga Shoqata për Kulturë dhe Letërsi “Tafil Kelmendi”, të cilët së bashku me nxënësit lexuan poezi dhe ndanë përvoja krijuese.

“Fëmijët jo vetëm recituan vargjet e tyre, por edhe shkëmbyen histori, ide dhe ëndrra, duke dëshmuar se krijimtaria mbetet një nga format më të fuqishme të shprehjes së lirë”, thekson komuna.

Më tej thuhet se “atmosfera u karakterizua nga emocione, duartrokitje dhe mesazhe frymëzuese për një të ardhme ku libri, arti dhe kultura do të vazhdojnë të jenë udhërrëfyes të brezave të rinj”.

Organizatorët vlerësuan rëndësinë e aktiviteteve të tilla, duke theksuar se ky aktivitet dëshmoi se investimi në kulturën e fëmijëve është investim në të ardhmen e shoqërisë, ndërsa

Në Malishevë, 1 Qershori u shënua jo vetëm si festë, por edhe si promovim i talentit dhe krijimtarisë së brezit të ri./PrizrenPress.com/

Prizren: Arrestohet 62-vjeçari i dënuar me mbi 2 vjet burg për mashtrim
Komuna e Prizrenit ngre shqetësimin për operimin e guidave ilegale turistike

Aksident në autostradën për Prizren, vetura rrokulliset në mes të rrugës

Një akisden trafiku ka ndodhur para pak minutash në autostradën për Prizren. Sipas pamjeve të siguruara nga IndeksOnline, në aksident janë përfshirë dy vetura. Ende nuk...
Osmani nga Rahoveci: Kosova zgjedh stabilitetin, punën, familjen dhe të ardhmen

Në një tubim të madh të mbajtur me qytetarë në Rahovec, Presidentja e 6-të e Kosovës dhe kandidatja e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK)...

Dragashi organizon turne futbolli për fëmijë me rastin e 1 Qershorit

Totaj viziton Këshillin e Bashkësisë Islame në Prizren për Kurban Bajramit

Spitali i Prizrenit nis funksionalizimin e Komitetit për Cilësi dhe Siguri të Shërbimeve Shëndetësore

Medalje e argjendtë për Kosovën, shkëlqen Gresa Bakraqi në Monako

LDK në Prizren uron besimtarët myslimanë për Kurban Bajramin

Kron Balidemaj fiton Bunarfest 2026, Dona Bytyqi dhe Mohul Varma në podium

Hapet aplikimi për rreth 20 mijë maturantë për testin e Maturës Shtetërore

LDK vazhdon sot me tubime elektorale në Rahovec, Prizren dhe Dragash

Drini i Bardhë e mbyll sezonin me spektakël, 7:0 ndaj TOP Footballit

VV në Prizren takon gratë e lagjes Dardania

Në 27-vjetorin e masakrës së Tususit, përkujtohen 26 martirët në Prizren

“Nga fusha e blertë në vijën e frontit…” – Munishi nderon ish-futbollistin e Lirisë, Përparim Thaçi

VV bën homazhe për 27 martirët e Lagjes së Trimave në Prizren

Hapet aplikimi për 100 eurot për punëtorët e sektorit privat, Murati jep detaje

