Lajme

Totaj: Zhuri dëshmoi mbështetjen e fuqishme për vizionin e PDK-së

By admin

Kryetari i degës së PDK-së në Prizren dhe njëherësh kryetar i Komunës , Shaqir Totaj, ka vlerësuar pjesëmarrjen e qytetarëve në tubimin zgjedhor të mbajtur në Zhur, duke thënë se ky tubim dëshmoi mbështetjen e fuqishme për vizionin e Partisë Demokratike të Kosovës.

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“Atmosferë e shkëlqyer sot, me pjesëmarrje të madhe të qytetarëve, në tubimin e PDK-së në Zhur që dëshmoi mbështetjen e fuqishme për vizionin e Partisë Demokratike të Kosovës dhe nevojën për ndryshim në vend”, ka shkruar Totaj.

Sipas tij, zhurjanët kanë shprehur besimin se Kosovës i duhet një qeverisje e përgjegjshme dhe zhvillimore për ta nxjerrë vendin nga kriza e viteve të fundit.

“Bedri Hamza, së bashku me kandidatët për deputetë të PDK-së, me vizion të qartë, do ta rikthejnë zhvillimin, dinjitetin dhe perspektivën për qytetarët”, ka theksuar Totaj.

Ai shtoi se slogani i PDK-së, “Stop krizës – Ndrysho Kosovën”, po gjen mbështetje gjithnjë e më të madhe te qytetarët, ndërsa në fund falënderoi banorët e Zhurit për mikpritjen dhe mbështetjen e treguar gjatë tubimit.

Marketing

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Bekim Fehmiu dje pati 90-vjetorin e lindjes, nipi i tij: Askush s’e kujtoi – i kemi zgjedhjet, duhet me vrapu për vota

Më Shumë

Kulture

Në Prizren mbahet Festivali Pranveror Rajonal i Miqësisë “Akshami i Prizrenit”

Fundjavën që lamë pas, në hapësirat e Qendrës Kulturore Boshnjake në Prizren, u mbajt Festivali Pranveror Rajonal i Miqësisë “Akshami i Prizrenit”, në organizim...
Lajme

Apeli vërteton dënimin me burgim prej 24 vitesh të Dibran Hoxhës, i akuzuar për vrasjen e kuksianit më 2023

Gjykata e Apelit e ka vërtetuar dënimin prej 24 vitesh burgim për Dibran Hoxhën, i njohur me nofkën “Kobra”, për rastin e vrasjes së...

“Nuk largohem pa e përmbyll me Lirinë” – Munishi hedh poshtë spekulimet

Spitali i Prizrenit nis funksionalizimin e Komitetit për Cilësi dhe Siguri të Shërbimeve Shëndetësore

Kultivoheshin në arë me patate, policia zbulon 100 bimë kanabisi në Rahovec

Osmani nga Prizreni: Shqiptarët fitojnë kur bashkohen dhe humbin kur përçahen

Osmani e Limaj takohen rastësisht në Prizren, i urojnë suksese njëri tjetrit

Liria – Dinamo, nesër barazhi për Superligë

Totaj pret në Prizren ish-kongresmenin amerikan Bob McEwen dhe ish-deputetin gjerman Volkmar Klein

VV në Prizren takon gratë e lagjes Dardania

Recep Morina emërohet drejtor i Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik të Mamushës

Aktakuzë ndaj dy personave për kultivim të kanabisit në Prizren, njëri akuzohet edhe për armëmbajtje pa leje

Zyrtare: Divine Myles i bashkohet Bashkimit

Ismet Munishi e godet kryesinë e Lirisë, pas humbjes në barazh nga Dinamo

90 vjet më parë u lind Bekim Fehmiu

Arrestohet një person në rrugën Restelicë–Strezimir , policia i gjen thikë dhe sprej

Lajmet e Fundit