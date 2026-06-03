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Nisin punimet për rehabilitimin e rrjetit të ujësjellësit në rrugën “Bingeni” në Prizren

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Kanë nisur punimet për realizimin e projektit “Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në rrugën ‘Bingeni’ (Hamit Thaqi)” në Prizren, investim që synon përmirësimin e furnizimit me ujë të pijshëm për banorët e kësaj zone.

Sipas njoftimit të KRU “Hidroregjioni Jugor”, në ceremoninë e fillimit të punimeve mori pjesë edhe zëvendësministrja e Ekonomisë, Triera Kasumi, e cila u prit nga kryeshefi ekzekutiv i kompanisë, Bekim Krasniqi, së bashku me stafin e tij.

Kompania bën të ditur se projekti synon modernizimin e rrjetit të ujësjellësit për të siguruar furnizim më të qëndrueshëm me ujë të pijshëm, përmirësimin e cilësisë së shërbimeve, zvogëlimin e humbjeve të ujit në rrjet dhe rritjen e efikasitetit të sistemit.

“Po ashtu, projekti do të kontribuojë në uljen e kostove të mirëmbajtjes dhe në krijimin e kushteve më të mira infrastrukturore për zhvillimin e zonës”, thuhet në njoftim.

KRU “Hidroregjioni Jugor” thekson se mbetet e përkushtuar në realizimin e projekteve që përmirësojnë shërbimet për konsumatorët dhe sigurojnë furnizim të qëndrueshëm me ujë të pijshëm për qytetarët./PrizrenPress.com/

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