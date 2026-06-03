Nisin punimet për rehabilitimin e rrjetit të ujësjellësit në rrugën “Bingeni” në Prizren

Kanë nisur punimet për realizimin e projektit “Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në rrugën ‘Bingeni’ (Hamit Thaqi)” në Prizren, investim që synon përmirësimin e furnizimit me ujë të pijshëm për banorët e kësaj zone.
Sipas njoftimit të KRU “Hidroregjioni Jugor”, në ceremoninë e fillimit të punimeve mori pjesë edhe zëvendësministrja e Ekonomisë, Triera Kasumi, e cila u prit nga kryeshefi ekzekutiv i kompanisë, Bekim Krasniqi, së bashku me stafin e tij.
Kompania bën të ditur se projekti synon modernizimin e rrjetit të ujësjellësit për të siguruar furnizim më të qëndrueshëm me ujë të pijshëm, përmirësimin e cilësisë së shërbimeve, zvogëlimin e humbjeve të ujit në rrjet dhe rritjen e efikasitetit të sistemit.
“Po ashtu, projekti do të kontribuojë në uljen e kostove të mirëmbajtjes dhe në krijimin e kushteve më të mira infrastrukturore për zhvillimin e zonës”, thuhet në njoftim.
KRU “Hidroregjioni Jugor” thekson se mbetet e përkushtuar në realizimin e projekteve që përmirësojnë shërbimet për konsumatorët dhe sigurojnë furnizim të qëndrueshëm me ujë të pijshëm për qytetarët./PrizrenPress.com/
Marketing
“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren