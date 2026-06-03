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PDK në Prizren po i përmbyll takimet mobilizuese me besim në fitore

By admin

Kryetari i degës së Partia Demokratike e Kosovës në Prizren, Shaqir Totaj, ka bërë të ditur se shtabi zgjedhor i kësaj partie po i përmbyll takimet mobilizuese për zgjedhjet e 7 Qershorit, siç thotë ai, me energji, organizim dhe besim të madh në fitore.

“Shtabi Zgjedhor i Partisë Demokratike të Kosovës – Dega në Prizren po i përmbyll takimet mobilizuese për zgjedhjet e 7 Qershorit me energji, organizim dhe besim të madh në fitore”, ka deklaruar Totaj.

Ai ka shtuar se mbështetja e qytetarëve dhe angazhimi i strukturave partiake janë tregues për gatishmërinë për ndryshim.

“Mbështetja e qytetarëve dhe angazhimi i strukturave të PDK-së janë tregues për gatishmërinë për ndryshim të nevojshëm, me qëllim rikthimin e zhvillimit, dinjitetit dhe mirëqenies për qytetarët e Kosovës”, ka theksuar Totaj.

Sipas tij, mesazhi nga takimet është i qartë.

“Mesazhi që po vjen nga çdo takim është i qartë: Kosovës i duhet një qeverisje e përgjegjshme, e aftë dhe me vizion për t’i dhënë fund krizës që ka prekur shumë sektorë të jetës dhe për ta rikthyer vendin në rrugën e zhvillimit”, ka deklaruar ai.

“Kosova meriton më mirë”, ka përfunduar Totaj./PrizrenPress.com/

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