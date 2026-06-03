Siguri

Dy viktima dhe dy në gjendje kritike në Shëngjin, të rinjtë janë nga Kosova

By admin

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në bregdetin e Shëngjinit, ku katër të rinj që kishin hyrë në det janë përballur me dallgë dhe rryma të forta detare.

Sipas euronews.al, dy persona kanë humbur jetën pasi janë tërhequr nga rrymat detare. Dy të tjerët janë nxjerrë nga uji dhe konfirmohen në gjendje të rëndë.

Mësohet se katër të rinjtë që u morën nga dallgët janë nga Kosova.

Në vendngjarje kanë ndërhyrë forcat e kërkim-shpëtimit dhe Policia e Shtetit, të cilat po punojnë për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe dokumentimin e saj.

Autoritetet vijojnë hetimet dhe pritet një njoftim zyrtar lidhur me ngjarjen e rëndë.

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