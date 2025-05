Osmani sot pret në takim konsultativ liderët e partive politike

Presidentja Vjosa Osmani, sot do të pres në takime konsultative partitë politike, në funksion të përpjekjeve për zhbllokimin e situatës në Kuvend.

Takimi me partitë shumicë mbahet me fillim nga ora 13:00, ndërkaq takimi me partitë joshumicë mbahet me fillim nga ora 15:00.

E ftesës të së parës së vendit, iu përgjigjen pozitivisht të gjitha subjektet politike, transmeton Klankosova.tv.

Sot, po ashtu Kuvendi i Kosovës do të mblidhet për herë të 16-të, pasi 15 herët paraprake dështoi të arrinte konstituimin e tij.

