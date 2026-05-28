LajmeSiguri

Policia në Prizren sekuestron dy armë zjarri

Brenda dy ditëve të fundit, Policia e Kosovës në Prizren ka sekuestruar dy armë zjarri në raste të ndara, duke parandaluar përdorimin e tyre të paautorizuar dhe duke rritur nivelin e sigurisë publike.

Sipas policisë, rasti i parë ka ndodhur më 25.05.2026, rreth orës 23:20, në fshatin Lubizhdë e Hasit, pas një denoncimi për të shtëna me armë.

Patrulla policore ka identifikuar të dyshuarin, i cili ka pranuar se kishte shtënë gjatë një gazmendi familjar dhe ka dorëzuar vullnetarisht një armë me gaz të tipit “ZORAKI M”, një karikator, 28 fishekë dhe 8 gëzhoja. Me urdhër të prokurorit, i dyshuari është ndaluar për 48 orë, ndërsa provat materiale janë sekuestruar.

Rasti i dytë është regjistruar më 27.05.2026, rreth orës 23:15, në rrugën “Remzi Ademaj” në Prizren.

Gjatë një kontrolli rutinë në një lokal, tek një i dyshuar është gjetur një pistoletë me këllëf, një karikator dhe 14 fishekë. Pas intervistimit në prani të avokatit mbrojtës dhe me urdhër të prokurorit kujdestar, i dyshuari është ndaluar për 48 orë, ndërsa arma dhe municioni janë sekuestruar si prova materiale.

Policia e Kosovës ka theksuar se mbetet e përkushtuar në parandalimin e mbajtjes së paautorizuar të armëve dhe garantimin e rendit e sigurisë publike./PrizrenPress.com/

Aksident mes dy veturave në Rugovë të Hasit, dy të lënduar

"Nga fusha e blertë në vijën e frontit…" – Munishi nderon ish-futbollistin e Lirisë, Përparim Thaçi

Trajneri i Lirisë, Ismet Munishi, ka përkujtuar ish-futbollistin e klubit prizrenas dhe dëshmorin e UÇK-së, Përparim Thaçi, me një mesazh emocional të publikuar në...
Bedri Hamza nga Prizreni: Kosovës i duhet më shumë shpresë dhe optimizëm

Kandidati i PDK-së për kryeministër të Kosovës, Bedri Hamza, sonte ka marrë pjesë në "Rock&Blues Fest" në Prizren, bashkë me kryetarin e Komunës, Shaqir...

Vetëvendosje takon rininë e Prizrenit

U zhduk nga shtëpia në Prizren, 14-vjeçarja gjendet pas disa orësh dhe kthehet te familja

“Festa e Automjeteve Historike” mbahet më 30 maj në qendër të Dragashit

Kanoset me thikë polici në Suharekë, arrestohet një person

VV në Prizren uron Kurban Bajramin, bën homazhe te varret e dëshmorëve

Liria me njoftim për tifozët: Sektori lindor i dedikuar për përkrahësit në Klinë

Rahoveci nderon në 27-vjetor dëshmorët e rënë në betejën e Hamocit

Totaj për qeverinë: 400 milionë euro pagesa sociale na 2022-ta, s’luftohet varfëria me varësi të qytetarit nga qeveria

Hapet aplikimi për shtesat prej 100 euro për studentët

Goditet nga vetura një person në Prizren, dërgohet me lëndime të rënda në QKUK

Bob Dylan feston 85-vjetorin, ikona që ndryshoi historinë e muzikës moderne

Igor Jovovic mbetet në krye të Bashkimit edhe për një sezon tjetër

Rock & Blues Festival rikthehet në Prizren për edicionin e katërt

ATK: Nga 1 qershori, s’ka më pagesa cash mbi 2 mijë euro

