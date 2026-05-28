Liria – Dinamo, nesër barazhi për Superligë

Liria dhe Dinamo do të përballen nesër në ndeshjen vendimtare të playoffit të Ligës së Parë të Kosovës, ku në lojë është një vend në barazhin për inkuadrim në Superligë.
Takimi zhvillohet në stadiumin “18 Qershori” në Klinë, me fillim nga ora 16:00, raporton PrizrenPress.
Të dy skuadrat synojnë fitoren në këtë duel të rëndësishëm, pasi triumfi siguron përballjen finale ndaj ekipit që e mbyll sezonin në pozitën e tetë të Superliga e Kosovës.
Ndeshja pritet të sjellë rivalitet të madh dhe atmosferë të zjarrtë, duke pasur parasysh rëndësinë që ka për të dy klubet në garën drejt elitës së futbollit kosovar./PrizrenPress.com/
