FokusSport

Liria – Dinamo, nesër barazhi për Superligë

By admin

Liria dhe Dinamo do të përballen nesër në ndeshjen vendimtare të playoffit të Ligës së Parë të Kosovës, ku në lojë është një vend në barazhin për inkuadrim në Superligë.

Takimi zhvillohet në stadiumin “18 Qershori” në Klinë, me fillim nga ora 16:00, raporton PrizrenPress.

Të dy skuadrat synojnë fitoren në këtë duel të rëndësishëm, pasi triumfi siguron përballjen finale ndaj ekipit që e mbyll sezonin në pozitën e tetë të Superliga e Kosovës.

Ndeshja pritet të sjellë rivalitet të madh dhe atmosferë të zjarrtë, duke pasur parasysh rëndësinë që ka për të dy klubet në garën drejt elitës së futbollit kosovar./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
PDK në Prizren nis fushatën me homazhe te Varrezat e Dëshmorëve në Landovicë
Next article
Spërkatje kundër EHKK-së në pesë fshatra të Malishevës, publikohet orari

Më Shumë

Lajme

ATK: Nga 1 qershori, s’ka më pagesa cash mbi 2 mijë euro

Administrata Tatimore e Kosovës, ka njoftuar se nga data 1 qershor, pagesat mbi 2 mijë euro ndërmjet bizneseve dhe individëve nuk lejohen të kryhen...
Fokus

Incident në Prizren: Turistja japoneze lëndohet pas përplasjes me qen endacak gjatë vizitës kulturore

Gjatë një turi kulturor në qytetin e Prizrenit, një vizitore nga Japonia ka pësuar lëndime pasi është rrëzuar si pasojë e një incidenti me...

Zyrtare: Divine Myles i bashkohet Bashkimit

Policia në Prizren sekuestron dy armë zjarri

Rock & Blues Festival rikthehet në Prizren për edicionin e katërt

Zbulohen 8 kyçje ilegale në rrjetin e ujësjellësit në Prizren

Rahoveci nderon në 27-vjetor dëshmorët e rënë në betejën e Hamocit

Mot me diell, sot temperaturat deri në 29 gradë

Iu vra babai në Masakrën e Tusuzit, Islam Thaçi rrëfen tmerrin pas 27 vjetësh

Takohen Limaj dhe Hamza: NISMA do ta mbështesë PDK-në në zgjedhjet e 7 qershorit

Numër i ngjashëm me vitet e kaluara, Kurtishi: Shërbimet onkologjike kryhen në QKUK, një herë në muaj në Prizren

Prizren: Vdes një person në Emergjencë, rasti në hetime

Vazhdojnë dëgjimet publike në fshatrat e Suharekës për buxhetin 2027-2029

Pesë nxënës nga Prizreni në finalen e Olimpiadës Mbarëkombëtare të Gjuhës Shqipe

Dragashi nis përgatitjet për organizimin e Testit të Arritshmërisë dhe Maturës 2026

Breshër dhe erëra të forta në Prizren, publikohen pamje nga Korisha

Lajmet e Fundit