Në Prizren shënohet 27-vjetori i operacionit të UÇK-së `Shigjeta`

Sot në Prizren është shënuar 27-vjetori i operacionit “Shigjeta” i kryer nga Ushtria Çlirimtare e Kosovës. Në këtë manifestim morën pjesë përfaqësues institucionalë, ish-komandantë dhe qytetarë.
Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, në fjalën e tij e vlerësoi operacionin “Shigjeta” më shumë se një aksion ushtarak, duke e cilësuar atë si një shprehje të vendosmërisë për liri.
Ai theksoi se luftëtarët e UÇK-së, me mbështetje edhe nga aleatët e NATO-s, ndërmorën ofensivë në shpatet e Pashtrikut me synim thyerjen e kufirit dhe krijimin e korridoreve për ndihmë ndaj luftëtarëve dhe popullsisë.
Sipas tij, sakrifica e tyre “hodhi themelet e shtetit të Kosovës” dhe mbetet udhërrëfyes për brezat e ardhshëm.
Totaj shtoi se luftëtarët përballuan “plumbat dhe granatimet” me qëndresë, duke theksuar nderimin për dëshmorët dhe duke vlerësuar luftën e UÇK-së si çlirimtare.
Në manifestim foli edhe ish-shefi i Shtabit të Përgjithshëm të UÇK-së, Agim Çeku, i cili u shpreh i nderuar për pjesëmarrjen dhe përkujtoi rëndësinë e operacionit “Shigjeta”.
Ai tha se operacioni, ndonëse sipas tij ka mbetur për një kohë në heshtje, përfaqëson një nga veprimet më të rëndësishme të luftës së UÇK-së.
Çeku theksoi se operacioni kishte ndikim në mobilizimin e gjerë të shqiptarëve nga Kosova dhe diaspora, duke forcuar radhët e UÇK-së në një periudhë vendimtare të luftës.
Sipas tij, kjo dëshmoi vullnetin për sakrificë dhe gatishmërinë për të kontribuar në çlirimin e vendit./RTKlive/
Marketing
“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren