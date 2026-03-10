5.2 C
Donacion nga diaspora për shkollën “17 Shkurti” në Shirokë

Një mërgimtar nga fshati Leshan i Komunës së Suharekës ka dhuruar një donacion në vlerë prej 2 mijë euro për përmirësimin e kushteve në një shkollë të kësaj komune.

Kryetari i Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj, ka bërë të ditur se mërgimtari Jemin Kryeziu ka dhuruar këtë shumë për inventarin e sallës së mësimdhënësve në ShFMU “17 Shkurti” në fshatin Shirokë.

“Mërgimtari Jemin Kryeziu nga Leshani ka dhuruar një donacion në vlerë prej 2000 euro për inventarin e sallës së mësimdhënësve në ShFMU ‘17 Shkurti’ në Shirokë”, ka shkruar Muharremaj.

“E falënderojmë sinqerisht Jeminin dhe të gjithë mërgimtarët tanë, që gjithmonë mendojnë për vendlindjen dhe kontribuojnë për zhvillimin e arsimit dhe komunitetit tonë”, ka theksuar Muharremaj.

