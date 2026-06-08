Opinione

Aty ku mbillet urrejtja, korret vetëm dhimbja

By admin

Nga Enver N. Rexhaj

Për një krim ka përgjegjësi individuale dhe drejtësia duhet ta përcaktojë atë. Por për klimën e urrejtjes, përçarjes dhe normalizimit të dhunës në një shoqëri, përgjegjësia është kolektive. Kjo është pyetja që duhet t’i bëjmë vetes pas çdo tragjedie: çfarë klime kemi ndërtuar së bashku?

Vdekja e një të riu është një plagë e rëndë për familjen, miqtë dhe shoqërinë. Drejtësia do të përcaktojë përgjegjësit për këtë ngjarje tragjike.

Por përtej fajit individual, duhet të reflektojmë mbi rolin që secili prej nesh, institucionet dhe diskursi publik kanë në formësimin e mjedisit ku jetojmë. Ndërsa drejtësia merret me autorin e krimit, ne duhet të shqyrtojmë ndikimin tonë në krijimin e një mjedisi ku urrejtja normalizohet dhe respekti për tjetrin zbehet.

Sot jetojmë në një kohë kur gjuha e urrejtjes, etiketimet dhe përçarjet janë bërë pjesë e përditshmërisë. Kundërshtari politik nuk shihet më si dikush me mendim ndryshe, por si armik që duhet poshtëruar. Fyerjet dhe nxitja e ndasive shpesh paraqiten si forcë, ndërsa dialogu dhe respekti si dobësi. Në një ambient të tillë, urrejtja gjen terren për t’u përhapur.

Paramendoni sikur natyra të vepronte si disa politikane. Çdo vit stinët ndryshojnë katër herë, ashtu si në demokraci ndryshojnë qeveritë dhe pushtetet. Por sikur natyra të zemërohej me çdo ndryshim dhe të kërkonte jetë njerëzish sa herë që vjen pranvera, vera, vjeshta apo dimri? Bota do të ishte e pabanueshme. Natyra e kupton se ndryshimi është pjesë e jetës. Vetëm ne njerëzit arrijmë ta shohim mendimin ndryshe si arsye për përçarje.

Prandaj nuk mjafton të dënojmë krimin pas tragjedisë; duhet të marrim përgjegjësi për klimën që krijojme çdo ditë. Secili zgjedh nëse do të ushqeje urrejtjen apo respektin, do të përhapë fyerje apo dialog, do të normalizoje përçarjen apo vlerat që na bashkojnë. Le të fillojmë nga vetja: nga fjalët që përdorim në publik, në rrjetet sociale dhe në jetën e përditshme, nga mënyra si flasim për ata që mendojnë ndryshe dhe nga shembulli që u japim të rinjve.

Vetëm duke refuzuar gjuhën e urrejtjes dhe duke mbrojtur kulturën e respektit mund të ndërtojmë një shoqëri më të sigurt dhe më njerëzore. Sepse kur mbillet urrejtje, herët a vonë korrim dhimbje; kur mbjellim përgjegjësi, mirëkuptim dhe respekt, krijojmë kushtet që tragjedi të tilla të mos përsëriten.

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Dyshohet se fshehu 6 fletëvotime në Prizren, kërkohet paraburgim ndaj anëtarit të komisionit zgjedhor
Next article
Sporti bashkon popujt: Prizreni organizon turne ndërkombëtar me ekipe nga Kosova, Turqia dhe Bosnja

Më Shumë

Fokus

Ndërrimi i vendbanimit të disa votuesve i vetmi problem në shkollën “Motrat Qiriazi” në Prizren

Proces normal i votimit është raportuar edhe në shkollën “Motrat Qiriazi” në Prizren. Sipas udhëheqësit të kësaj qendre që ka folur për Klan Kosovën, deri...
Fokus

RrOK kritikon Komunën e Prizrenit për subvencionet kulturore për vitin 2026

Rrjeti i Organizatave të Kulturës (RrOK) ka reaguar në Facebook, duke shprehur shqetësim të thellë ndaj Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport në Komunën...

Dy çifte u kapën duke votuar në të njëjtën kabinë në Mamushë

Dy viktima dhe dy në gjendje kritike në Shëngjin, të rinjtë janë nga Kosova

Në Rogovë të Hasit përkujtohet Komandant Lleshi

Policia shqiptoi mbi 2100 gjoba komunikacioni në 24 orët e fundit

Dyshohet se fshehu 6 fletëvotime në Prizren, kërkohet paraburgim ndaj anëtarit të komisionit zgjedhor

Nën kërcënimin e thikës dhe të maskuar i morën paratë një gruaje në Prizren, ngritet aktakuzë ndaj katër të dyshuarve

Përkujtohet Komandant Hekuri

27 vjet nga rënia e dëshmorit Zenun Çoçaj

Fatmir Limaj: Fitore! Faleminderit Malishevë

Prokuroria në Prizren ngre aktakuzë për mashtrim në prokurim publik

Rezultatet e para në Prizren, Vetëvendosje kryeson garën zgjedhore

PDK në Prizren po i përmbyll takimet mobilizuese me besim në fitore

Filloi “Java e Dëshmorëve të Hasit”

Shfaqja e gjarpërinjve në Marash shqetëson qytetarët dhe vizitorët në Prizren

Lajmet e Fundit