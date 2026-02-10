8.3 C
Prizren
E martë, 10 Shkurt, 2026
type here...

Lajme

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

By admin

Në një nga lagjet më të kërkuara të Prizrenit, ofrohet për shitje banesa moderne me sipërfaqe 136 m², e pozicionuar në katin e 5-të të një objekti cilësor.

Banesa karakterizohet nga hapësira të bollshme dhe organizim funksional, ideale për familje që kërkojnë komoditet dhe rehati.

Avantazh i madh është fakti se banesa do të jetë gati me çelësa në dorë brenda 3 muajve, duke ju dhënë mundësinë të planifikoni zhvendosjen pa vonesa.

Lokacion i shkëlqyer – Dardani, Prizren
Sipërfaqe e madhe – 136 m²
Kati 5

Dorëzim i shpejtë

Një mundësi shumë e mirë për banim ose investim afatgjatë.

Na kontaktoni për më shumë informacione dhe vizitë nga afër.

Tel:044389813

Previous article
Tërmet me magnitudë 4.8 godet Kosovën
Next article
Dalin pamjet e para, tërmeti shkaktoi dëme të konsiderueshme në Prizren

Më Shumë

Lajme

Tërmet me magnitudë 4.8 godet Kosovën

Një tërmet me magnitudë 4.8 ballë të shkallës Rihter është regjistruar sonte në Kosovë, me epiqendër në zonën e Shtërpcës. Sipas të dhënave sizmologjike, lëkundja...
Lajme

Ish-pjesëtari i UÇK-së lirohet nga Serbia

Shtetasi i Kosovës, Avni Qenaj, ish-pjesëtar i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, i cili ishte arrestuar më 26 nëntor 2025 nga autoritetet serbe në pikë-kalimin...

Inspektohet kanalizimi në rrugën “Tahir Meha” në Prizren

Flamuri shqiptar gjatë Kryengritjes së Malësorëve (1911)

Prokuroria dhe Policia hetojnë falsifikimin e rezultateve zgjedhore në Dragash – 9 persona ndalohen për 48 orë

Bashkimi mposhtet në Pejë

Përvjetori i lindjes së Fan Stilian Nolit, figurës poliedrike të historisë dhe kulturës shqiptare

Falsifikim dokumentesh në Prizren – dy persona ndalohen për 48 orë pasi tentuan pajisje të kundërligjshme me dokumente

Superduel në basketboll: Ylli dhe Bashkimi matin forcat sonte

Liridon Leci shkarkohet nga pozita e trajnerit te Liria?

Ndahet nga jeta Kurtali Mustafa, punëtor i Zyrës së Gjendjes Civile në Dragash

UÇK-ja sërish do të triumfojë!

Bashkimi ndan rrugët me T.J. Bickerstaff

Heqja e kalldërmit shënon fillimin e një epoke të re në sheshin e ‘Shatërvanit’ në Prizren

U hapën LOD Milano–Cortina 2026, Kryeziu dhe Kokaj bartën flamurin e Kosovës 

Gjendet e vdekur një grua në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne