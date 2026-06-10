KultureLajme

Nisin përgatitjet për Karnavalin Golden Eagle në Suharekë, Muharremaj premton një organizim të paharrueshëm

By admin

Kryetari i Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj, ka bërë të ditur se kanë nisur përgatitjet për organizimin e Karnavalit Golden Eagle 2026, i cili do të mbahet më 26 dhe 27 qershor.

Muharremaj, përmes një postimi, theksoi se institucionet komunale kanë filluar koordinimin dhe planifikimin e aktiviteteve për të siguruar një organizim sa më të suksesshëm të ngjarjes.

“Përgatitjet për Karnavalin Golden Eagle kanë nisur. Me planifikim të kujdesshëm, koordinim me institucionet dhe shumë energji pozitive, po përgatisim një mirëseardhje që do të mbahet mend”, ka shkruar ai, në Facebook.

Karnavali Golden Eagle është një nga ngjarjet më të mëdha festive në Suharekë, duke mbledhur çdo vit mijëra vizitorë nga Kosova dhe rajoni. Edicioni i sivjetmë pritet të sjellë program të pasur artistik, aktivitete kulturore dhe atmosferë festive përgjatë dy ditëve të organizimit./PrizrenPress.com/

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Kurti: Lidhja e Prizrenit u dha zë shqiptarëve në arenën ndërkombëtare
Next article
Shënohet 148-vjetori i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

Më Shumë

Lajme

Policia shqiptoi mbi 2100 gjoba komunikacioni në 24 orët e fundit

Në 24 orët e fundit, Policia e Kosovës ka shqiptuar 2173 gjoba për kundërvajtje në trafik. Gjatë kësaj periudhe janë raportuar 28 aksidente komunikacioni me...
Lajme

Abdixhiku e Osmani kalojnë paraditen në Prizren, takojnë qindra qytetarë

Kandidati për kryeministër i LDK-së dhe kandidatja për presidente, Vjosa Osmani, kanë kaluar paraditen e kësaj të shtune në qytetin e Prizrenit. Abdixhiku e Osmani...

“E kryjtem obligimin qytetar”- Çifti i Prizrenit vjen për të votuar nga Gjermania

Arrestohet një person në Malishevë për dhunë në familje, ishte në gjendje të dehur

Kurti prezanton projektet për qytetin e Prizrenit

Kurti viziton familjen Krasniqi në Prizren, diskutime për ekonomi, siguri dhe diasporën

Mbahet konsultimi publik për Planin e Trashëgimisë Kulturore 2026–2029 në Rahovec

Prizren: Kërkohet paraburgim për një të dyshuar për fajde, një tjetër në arrati

Muharremaj falënderon qytetarët e Suharekës për kulturën demokratike

Arrestohet në Prizren një i dyshuar për krime lufte, lirohet në procedurë të rregullt

Arsi Bako fiton Festivalin e Pranverës me këngën “Humb”

Familja në Korishë në telashe me arushën, iu shfaqet rregullisht në oborrin e shtëpisë

148 vjet nga Lidhja e Prizrenit

Kurti: Lidhja e Prizrenit u dha zë shqiptarëve në arenën ndërkombëtare

Ndërrimi i vendbanimit të disa votuesve i vetmi problem në shkollën “Motrat Qiriazi” në Prizren

Rezultatet preliminare: VV i humb 9 deputetë, PDK i shton 2, LDK i shton 5, AAK i shton 2

Lajmet e Fundit