Lajme

Rreth 23 mijë nxënës testohen më 26 qershor në Testin e Arritshmërisë

By admin

Rreth 23 mijë nxënës, do t’i nënshtrohen Testit të Arritshmërisë që mbahet më 26 qershor. Edhe këtë vit ky test do të organizohet vetëm në një ditë, kanë bërë të ditur drejtues të Ministrisë së Arsimit. Njohës të arsimit, vlerësojnë se organizimi i këtij testi, për shkak të rëndësisë së jashtëzakonshme, kërkon përgatitje të duhura.

 

Edhe këtë vit shkollor Testi i Arritshmërisë do të organizohet vetëm në një ditë, më datë 26 qershor, ku do t’i nënshtrohen rreth 23 mijë semimaturantë. Udhëheqësi i Divizionit për Vlerësim, Standarde dhe Monitorim në Ministrinë e Arsimit, Fatmir Elezi, në një përgjigjeje për Radio Kosovën dha detaje rreth mbarëvajtjes se këtij testi.

“Testi do të organizohet me 26 qershor dhe nxënësit ngjashëm si viteve të kaluara do t’i nënshtrohen testit vetëm në një ditë. Do të jenë katër grupe të  lëndëve: gjuhë shqipe, gjuhë angleze, matematikë, informatikë, shkenca shoqërore, histori, gjeografi, shkenca natyrore, fizikë, kimi, biologji. Katër grupet i kanë gati 25 kërkesa”, tha Elezi

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Ndërkaq, njohës të arsimit po vlerësojnë se organizimi i Testit të Arritshmerisë është i rëndësishëm për orientimin e nxënësve për shkollimin e mesëm. Xhavit Rexhaj i tha Radio Kosovës se ky test nuk duhet të anulohet siç është kërkuar me herët, por se duhet të analizohet mënyra e realizimit.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

“Ky e ka rolin e vet, ky e ka orientimin e nxënësit për shkollimin  e mëtejmë. Nëse administrohet si duhet dhe nëse analizohen rezultatet e  tij si duhet, ky është jashtëzakonisht i dobishëm. Prandaj, në vend se të anulohet, unë mendoj se duhet të mendohet mënyra e duhur e zbatimit dhe mandej zbatimi i tij i rregullt”, tha Rexhaj

Qëllimi i Testit të Arritshmërisë është që të maten njohuritë dhe shkathtësitë e nxënësve dhe njëkohësisht nxënësve të klasave të nënta ky rezultati do t’ u shërbejë për regjistrim në shkollat e mesme të larta.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
U rreshtua në krah me Vjosa Osmanin: Ja sa vota numëron deri më tani Haxhi Avdyli
Next article
Arrestohet shoferi që goditi për vdekje 78 vjeçarin në Prizren

Më Shumë

Fokus

Dy çifte u kapën duke votuar në të njëjtën kabinë në Mamushë

Zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi ka bërë të ditur se procesi zgjedhor në këtë qytet, kryesisht ka pasur ecuri të...
Opinione

Lidhja e Prizrenit dhe detyrimi ndaj brezave që vijnë

Nga Shaqir Totaj Sot, në këtë qytet që historia e zgjodhi për të folur në emër të kombit shqiptar, përkujtojmë 148-vjetorin e Lidhjes Shqiptare të...

Arrestohet shoferi që goditi për vdekje 78 vjeçarin në Prizren

Ndërrimi i vendbanimit të disa votuesve i vetmi problem në shkollën “Motrat Qiriazi” në Prizren

Fillon në Prizren turneu ndërkombëtar i veteranëve Kupa Botërore e Paqes

Prizren: Kërkohet paraburgim për një të dyshuar për fajde, një tjetër në arrati

Zgjedhjet kaluan pa incidente, Latifi falënderon qytetarët e Rahovecit

Zyrtare: Arian Azemi firmos për dy vite me Bashkimin

Mbahet konsultimi publik për Planin e Trashëgimisë Kulturore 2026–2029 në Rahovec

Kurti: Lidhja e Prizrenit u dha zë shqiptarëve në arenën ndërkombëtare

Arrestohet në Prizren një i dyshuar për krime lufte, lirohet në procedurë të rregullt

Votimi në Prizren vijon pa probleme, Hyseni: Proces i qetë dhe i organizuar

Malisheva pa asnjë rast të EHKK-së, situata vlerësohet nën kontroll

Dragashi përfiton mbi 883 mijë euro nga Granti i Performancës Komunale

Përfundon numërimi i votave në Prizren dhe Suharekë

Shpërblehet Mamusha

Lajmet e Fundit