Lajme

Banorët e Sallagrazhdës në Suharekë kërkojnë ndërhyrje urgjente për rrugën “Tre Dëshmorët e Tivarit”

By admin

Banorët e fshatit Sallagrazhdë, në Komunën e Suharekës, kanë shprehur shqetësimin e tyre për gjendjen e rënduar të rrugës “Tre Dëshmorët e Tivarit”, duke kërkuar ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse.

Sipas tyre, rruga është e dëmtuar në segmente të shumta, çka po vështirëson qarkullimin dhe po shkakton kosto shtesë për qytetarët që e përdorin çdo ditë.

“Dëmtime në rrugë çdo 100 metra, që po bëhen të kushtueshme për qytetarët që e frekuentojnë çdo ditë”, thuhet në ankesën e banorëve, raporton Telegrafi.

Ata theksojnë se gjendja e rrugës jo vetëm që rrezikon sigurinë në komunikacion, por edhe ndikon drejtpërdrejt në dëmtimin e automjeteve.

Banorët i bëjnë thirrje komunës së Suharekës që të ndërmarrë masa konkrete për sanimin e rrugës, duke e konsideruar këtë si një nevojë urgjente për përmirësimin e kushteve të jetesës dhe lëvizjes në këtë zonë.

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

