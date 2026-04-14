Nis mirëmbajtja e rrugës transitore dhe hapësirave publike në Prizren

Në kuadër të kontratës për mirëmbajtjen verore dhe dimërore të rrugëve, Drejtoria e Shërbimeve Publike në Prizren ka angazhuar KRM “Ekoregjioni” për realizimin e një sërë aktivitetesh në terren, me fokus në përmirësimin e hapësirave publike dhe infrastrukturës rrugore.
Punimet kanë nisur përgjatë rrugës së re transitore, ku po realizohen pastrimi i përgjithshëm, kositja e barit dhe largimi i mbeturinave në brezin e gjelbër, raporton PrizrenPress.
Drejtori i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Islam Ukimeri, ka vizituar nga afër punimet, me ç’rast ka theksuar se aksionet e tilla do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim.
“Këto aksione do të zgjerohen edhe në hapësira të tjera publike të qytetit”, u shpreh Ukimeri gjatë vizitës në terren./PrizrenPress.com/
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren