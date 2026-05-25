ATK: Nga 1 qershori, s’ka më pagesa cash mbi 2 mijë euro

Administrata Tatimore e Kosovës, ka njoftuar se nga data 1 qershor, pagesat mbi 2 mijë euro ndërmjet bizneseve dhe individëve nuk lejohen të kryhen me para të gatshme.

Në njoftimin e ATK-së, thuhet se këto pagesa duhet të bëhen vetëm përmes llogarisë bankare ose formave elektronike të pagesës.

“Nga 1 qershori 2026, pagesat mbi 2,000€ ndërmjet bizneseve dhe individëve nuk lejohen të kryhen me para gatshme dhe duhet të realizohen vetëm përmes sistemit bankar ose formave të tjera elektronike të pagesës. Respektoni kufizimin e përcaktuar me ligj dhe shmangni gjobat. Mos paguani cash mbi limitin e lejuar”, thuhet në njoftimin e ATK-së.

Vdes një person në Prizren, u lënduar në shtëpinë e tij

Një person ka ndërruar jetë dje në Prizren. Sipas raportit të policisë viktima ishte lënduar në shtëpinë e tij dhe se rasti është nën hetime. “Është...
Fokus

Sekuestrohen rreth 8 kg ari dhe argjend në Prizren, në vlerë mbi 460 mijë euro

Prokuroria Themelore në Prizren, në koordinim me Njësinë Rajonale për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit në Prizren, si dhe në bashkëpunim me Doganën...

Hamza nga Prizreni: Më 7 qershor, të zgjedhim ndryshimin përballë krizës

Kurban Bajrami, BIK publikon orën e faljes së namazit

Rasti “Pronat në Prizren”, ngrihen 18 prona dhe kërkohet paraburgim për të arrestuarin për keqpërdorim të pozitës zyrtare

PDK në Prizren mban takim mobilizues në prag të zgjedhjeve të 7 qershorit

Ekzekutohen shtesat prej 500 eurosh për lehonat

Tjetërsimi i 18 pronave në Prizren, arrestohen dy të dyshuar për korrupsion e falsifikim dokumentesh 

Kuvendi i Malishevës shqyrton raportin vjetor dhe miraton një sërë vendimesh

Gjendet personi i humbur në Prizren, ekipi i kërkim-shpëtimit jep detajet

Dukagjini shkruan histori, fiton Kupën e Kosovës dhe siguron Evropën

“Durmish Aslano” akuzon DKRS-në në Prizren për përjashtim të komunitetit rom nga granti komunal

U deklaruan si qirinj por ishin fishekzjarre, dogana zbulon shmangie tatimore prej 2500 euro në Prizren

Aksion i Krimeve Ekonomike dhe Doganës në Prizren, bastisen disa argjendari

Grevist Bytyqi përfaqëson Kosovën në World Para Athletics Grand Prix në Zvicër

Liria “shkatërron” Dinamon në Ferizaj, siguron playoff-in për Superligë

