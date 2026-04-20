Të gjitha rrugët e Prizrenit çojnë në “Sezai Surroi” të mërkurën

By admin

Bashkimi ka bërë thirrje për mbështetje masive të tifozëve në prag të nisjes së gjysmëfinales së “Play-off”-it në ProCredit Superligë ndaj Borës.

“E mërkurë, gjithë rrugët e Prizrenit çojnë drejt palestrës ‘Sezai Surroi’! Të gjithë së bashku mblidhemi në një vend për ta përkrahur klubin e qytetit tonë dhe për të treguar krenarinë, pasionin dhe dashurinë për ngjyrat portokalli e zi”, thuhet në njoftimin e klubit, raporton PrizrenPress.

Gjysmëfinalja nis të mërkurën në Prizren, ndërsa seria do të zhvillohet sipas formatit “Best of 5”, ku skuadra që arrin tri fitore siguron finalen.

Takimi i parë zhvillohet më 22 prill, nga ora 19:30, në palestrën “Sezai Surroi”, ku pritet një atmosferë e zjarrtë dhe përkrahje e madhe nga tribunat.

“Hajde ta mbushim palestrën! Merr shokun, shoqen dhe të gjithë së bashku ta shtyjmë ekipin drejt finales!”, thuhet më tej në thirrjen e klubit.

Bashkimi synon ta nisë serinë me fitore në shtëpi, duke hedhur hapin e parë drejt finales./PrizrenPress.com/

Ngjarje e rëndë në Mushtisht të Suharekës: Vdes 48-vjeçari, dyshohet se u ngufat nga ushqimi

Më Shumë

Lajme

Kurti: Jam i tronditur nga rasti i vdekjes së babait me dy fëmijë nga shpërthimi bombolës së gazit, ngushëllime familjarëve

Kryeministri Albin Kurti ka shprehur ngushëllime për rastin e sotëm tragjik në Malishevë ku nga zjarri humbi jetën babai me dy fëmijët e tij. “Jam...
Fokus

Dyshimet për bombolë gazi bien poshtë, vijojnë hetimet për tragjedinë në Malishevë

Komandanti i policisë në Malishevë, Nazmi Zogaj deklaroi se nuk ka ndonjë informatë për shpërthim të bombolës se gazit për rastin në Malishevë, ku...

Junior 06 dhe Vëllaznimi përballen në aktin e parë të finales U16

Përballja verdhezi në Pejë: ‘Karagaçi’, arena e gjigantëve sonte

Top basketbollistët e Superligës, Hellems kryeson listën e shënuesve

OVL-UÇK distancohet nga veprimet e degës në Has

Nafta 1.74 € e benzina 1.42 €, publikohen çmimet e derivateve për sot

Has: Hiqet pllaka e vendosur nga Azem Syla në shtëpinë e heroit Mehmet Osmanaj

Në Malishevë vazhdon aksioni i pastrimit në pesë fshatra, qytetarët i bashkohen nismës

Tragjedia në Malishevë: Përcillen në banesën e fundit tre anëtarët e familjes Berisha

Gjysmëfinalet e zjarrta

Aksidentohet rëndë një cisternë e naftës në dalje të Prizrenit – pamje

Muzeu i Hidroelektranës në Prizren bëhet funksional, hap dyert për publikun

Nxënësit e Prizrenit garojnë në Olimpiadën e Gjuhës Shqipe Shqipëri–Kosovë

Varroset i riu nga Rahoveci që humbi jetën në një aksident trafiku në Austri

Zbulohet mosha e viktimave që humben jetën nga zjarri në një banesë në Malishevë

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

