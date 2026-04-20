Të gjitha rrugët e Prizrenit çojnë në “Sezai Surroi” të mërkurën

Bashkimi ka bërë thirrje për mbështetje masive të tifozëve në prag të nisjes së gjysmëfinales së “Play-off”-it në ProCredit Superligë ndaj Borës.
“E mërkurë, gjithë rrugët e Prizrenit çojnë drejt palestrës ‘Sezai Surroi’! Të gjithë së bashku mblidhemi në një vend për ta përkrahur klubin e qytetit tonë dhe për të treguar krenarinë, pasionin dhe dashurinë për ngjyrat portokalli e zi”, thuhet në njoftimin e klubit, raporton PrizrenPress.
Gjysmëfinalja nis të mërkurën në Prizren, ndërsa seria do të zhvillohet sipas formatit “Best of 5”, ku skuadra që arrin tri fitore siguron finalen.
Takimi i parë zhvillohet më 22 prill, nga ora 19:30, në palestrën “Sezai Surroi”, ku pritet një atmosferë e zjarrtë dhe përkrahje e madhe nga tribunat.
“Hajde ta mbushim palestrën! Merr shokun, shoqen dhe të gjithë së bashku ta shtyjmë ekipin drejt finales!”, thuhet më tej në thirrjen e klubit.
Bashkimi synon ta nisë serinë me fitore në shtëpi, duke hedhur hapin e parë drejt finales./PrizrenPress.com/