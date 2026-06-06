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Rikthehet gara e pehlivanëve në Opojë, më 13 qershor mbahet edhe gara tradicionale e kuajve

By admin

Komuna e Dragashit ka njoftuar organizimin e manifestimit tradicional të Opojës, i cili mbahet për nder të Ditës së Çlirimit të Komunës së Dragashit.

Ngjarja do të zhvillohet më 13 qershor 2026, duke filluar nga ora 12:00, në Mejdanin e Opojës, ku do të organizohen gara tradicionale të kuajve dhe duele të pehlivanëve, duke bashkuar sportin, traditën dhe kulturën opojare, raporton PrizrenPress.

Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, ka bërë të ditur se sivjet rikthehet edhe një prej traditave të hershme të zonës.

“Të nderuar qytetarë të Komunës së Dragashit, kemi kënaqësinë t’ju njoftojmë se, duke filluar nga ky vit, krahas garës tradicionale të vrapimit të kuajve, Komuna e Dragashit rikthen edhe Garën e Pehlivanëve. Ju mirëpresim më 13.06.2026, duke filluar nga ora 12:00, në Mejdanin e Opojës, për të ndjekur nga afër këtë ngjarje sportive dhe kulturore. Mirë se vini!”, ka njoftuar Xheladini.

Manifestimi organizohet nga Komuna e Dragashit dhe Klubi i Kuajve “Opoja”, me synimin e ruajtjes dhe promovimit të traditave vendore që përcillen brez pas brezi./PrizrenPress.com/

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