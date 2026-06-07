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Rezultatet preliminare: VV i humb 9 deputetë, PDK i shton 2, LDK i shton 5, AAK i shton 2

By admin

9 deputetë është bilanci i humbjes në mandate për partinë Vetëvendosje.

Kjo pa u numëruar ende votat me kusht dhe ato jashtë vendit.

Deri më tash në rezultate preliminare Vetëvendosja ka humbur 7 pikë të përqindjes së rezultatit zgjedhor krahasuar me 28 dhjetorin.

43.04% është rezultati aktual zgjedhor i Vetëvendosjes në rezultatin preliminar.

Partia Demokratike e Kosovës shënon 21.22%, ç’gjë, përkthyer në mandate, ia shton 2 deputetë krahasuar me zgjedhjet e 28 dhjetorit.

Lidhja Demokratike e Kosovës qëndron në 17.6%, ç’gjë, i jep 5 mandate shtesë.

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës është në 7,1%, dhe shënon 8 mandate.

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