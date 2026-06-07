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Arrestohet në Prizren një i dyshuar për krime lufte, lirohet në procedurë të rregullt

By admin

Ai dyshohet se gjatë periudhës 24 prill 1999 e deri më 26 maj 1999 ka kryer krime lufte.

Policia e Kosovës ka njoftuar se arrestimi i tij është bërë gjatë së shtunës,

“Është arrestuar i dyshuari mashkull/kosovar nën dyshimin se i njëjti në bashkëveprim me zyrtar policor të MUP-it serb, gjatë periudhës së cekur kohore ka kryer veprën e cekur.”, thuhet në raportin 24-orësh.

Sipas policisë, me vendim të prokurorit, i dyshuari pas intervistimit është liruar në procedurë të rregullt, derisa rasti është duke u hetuar.

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