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Mbahet konsultimi publik për Planin e Trashëgimisë Kulturore 2026–2029 në Rahovec

By admin

Në Sallën e Kuvendit Komunal në Rahovec është mbajtur konsultimi publik për Projekt-Planin e Trashëgimisë Kulturore 2026–2029, me pjesëmarrjen e qytetarëve, ekspertëve dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile.

Sipas njoftimit, gjatë takimit është diskutuar për mbrojtjen e monumenteve historike, promovimin e traditave të Rahovecit dhe lidhjen e trashëgimisë kulturore me zhvillimin e turizmit lokal.

Pjesëmarrësit kanë paraqitur komente dhe sugjerime lidhur me përmbajtjen e planit, të cilat do të shqyrtohen nga grupi punues në kuadër të procesit të hartimit të dokumentit përfundimtar.

“Të gjitha sugjerimet e pranishme u shënuan nga grupi punues për t’u integruar në planin final”, thuhet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com/

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