Votimi në Prizren vijon pa probleme, Hyseni: Proces i qetë dhe i organizuar

Ai ka deklaruar se procesi po zhvillohet pa probleme dhe sipas planit të aktiviteteve të KQZ-së.
“Te gjitha planet e bëra nga KQZ, sipas planit të aktiviteteve, kanë shkuar me rregull dhe në mënyrë të qetë, edhe falë bashkëpunimit institucional me Policinë, partitë politike dhe stafin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve, kemi bërë një punë të mirë deri tani”, tha ai.
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