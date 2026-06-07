Fokus

Votimi në Prizren vijon pa probleme, Hyseni: Proces i qetë dhe i organizuar

By admin

 

Ai ka deklaruar se procesi po zhvillohet pa probleme dhe sipas planit të aktiviteteve të KQZ-së.

“Te gjitha planet e bëra nga KQZ, sipas planit të aktiviteteve, kanë shkuar me rregull dhe në mënyrë të qetë, edhe falë bashkëpunimit institucional me Policinë, partitë politike dhe stafin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve, kemi bërë një punë të mirë deri tani”, tha ai.

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
“E kryjtem obligimin qytetar”- Çifti i Prizrenit vjen për të votuar nga Gjermania
Next article
Totaj voton në Prizren, u bën thirrje qytetarëve të dalin në zgjedhje

Më Shumë

Siguri

Dy viktima dhe dy në gjendje kritike në Shëngjin, të rinjtë janë nga Kosova

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në bregdetin e Shëngjinit, ku katër të rinj që kishin hyrë në det janë përballur me dallgë dhe...
Lajme

Kurti viziton familjen Krasniqi në Prizren, diskutime për ekonomi, siguri dhe diasporën

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka njoftuar për një takim në odën e familjes Krasniqi në Prizren, ku është pritur nga boksieri Haxhi Krasniqi...

Osmani nga Prizreni: Shqiptarët fitojnë kur bashkohen dhe humbin kur përçahen

Takim i ngrohtë i Osmanit me gratë prizrenase në lagjen Kurilla (VIDEO)

Drejtoria e Arsimit në Prizren shpall konkursin për bursa për studentët

VV në Prizren takon gratë e lagjes Dardania

Mbi 2 mijë gjoba trafiku për 24 orë, 14 persona të arrestuar në Kosovë

Prokuroria në Prizren ngre aktakuzë për mashtrim në prokurim publik

Në breg të detit

Suharekë, sekuestrohen monedha që dyshohet se janë të falsifikuara

Aksident në autostradën për Prizren, vetura rrokulliset në mes të rrugës

Sekuestrohen mbi 3,400 aksesorë telefonikë në Terminalin Doganor në Vërmicë

Përleshje me thika në Prizren, tre persona përfundojnë të lënduar

Totaj priti një delegacion të lartë të FMN-së

Sëmundja e lisë së deles në Delloc të Suharekës, asgjësohen 130 krerë

Në Rahovec përkujtohet heroi Mentor Krasniqi

Lajmet e Fundit