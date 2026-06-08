Dyshohet se fshehu 6 fletëvotime në Prizren, kërkohet paraburgim ndaj anëtarit të komisionit zgjedhor

Prokuroria Themelore në Prizren ka paraqitur kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj një personi të dyshuar për veprën penale “Asgjësimi i dokumenteve të votimit”.
Sipas Prokurorisë, i pandehuri me inicialet A.D. dyshohet se më 7 qershor 2026, gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet parlamentare për Kuvendin e Kosovës, në qendrën e votimit të vendosur në shkollën “Sharr” në Jabllanicë të Prizren, në cilësinë e anëtarit të komisionit zgjedhor, ka marrë dhe fshehur gjashtë fletëvotime të paplotësuara, raporton PrizrenPress.
Sipas dyshimeve të ngritura nga organi i akuzës, fletëvotimet ishin shkëputur paraprakisht nga blloku i fletëvotimeve, me qëllim të pengimit të zhvillimit të rregullt të procesit zgjedhor dhe cenimit të shprehjes së lirë të vullnetit të qytetarëve.
“I pandehuri A.D., në cilësinë e anëtarit të komisionit zgjedhor, me qëllim të pengimit të zhvillimit të rregullt të procesit zgjedhor dhe cenimit të shprehjes së lirë të vullnetit të qytetarëve, ka marrë dhe fshehur gjashtë (6) fletëvotime të paplotësuara, të cilat paraprakisht i kishte shkëputur nga blloku i fletëvotimeve”, thuhet në njoftimin e Prokurorisë.
Prokuroria Themelore në Prizren theksoi se mbetet e përkushtuar në mbrojtjen e integritetit të procesit zgjedhor dhe në trajtimin me prioritet të rasteve që cenojnë vullnetin e lirë të qytetarëve dhe funksionimin demokratik të institucioneve.
Prokuroria ka bërë të ditur se, në bashkëpunim me organet e zbatimit të ligjit, do të vazhdojë ndërmarrjen e veprimeve të nevojshme hetimore dhe procedurale në përputhje me legjislacionin në fuqi./PrizrenPress.com/
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