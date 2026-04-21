Besmire Bytyçi zgjidhet në krye të Aleancës së Gruas në Rahovec

By admin

Në një proces zgjedhor të karakterizuar nga fryma demokratike dhe pjesëmarrja aktive, është mbajtur kuvendi i Aleancës së Gruas në Rahovec, ku u zgjodh kryesia e re e kësaj strukture.

Në këtë kuvend, kryetare e Aleancës së Gruas në Rahovec është zgjedhur Besmire Bytyçi, juriste me profesion, aktualisht në mandatin e saj të dytë si drejtoreshë dhe me përvojë të mëhershme si asambliste. Nënkryetare janë zgjedhur Nora Boshnjaku dhe Saranda Sallteku, ndërsa sekretare Flutura Beqiri.

“Besmiren e përgëzoj për besimin e marrë dhe i uroj suksese në këtë detyrë me përgjegjësi të lartë. Jam i bindur se me profesionalizmin dhe përkushtimin e saj do të kontribuojë në forcimin e rolit të gruas dhe në avancimin e mëtejshëm të organizimit të Aleancës së Gruas në Rahovec”, ka deklaruar kryetari i AAK-së në Rahovec, Smajl Latifi.

Ai ka shprehur gjithashtu mbështetjen për fuqizimin e rolit të gruas në shoqëri.

“Shpreh gatishmërinë time të plotë për mbështetje në çdo iniciativë që fuqizon gratë në përfaqësim, vendimmarrje dhe në jetën shoqërore”, theksoi Laifti./PrizrenPress.com/

Previous article
Në Bukosh përkujtohen dëshmorët e fshatit
Next article
Vajzat e Gjimnazit “Jeta e Re” të Suharekës shpallen kampione republikane

Më Shumë

Sport

Përcaktohet orari i Final 4 të Kupës së Kosovës në hendboll

Është përcaktuar orari i ndeshjeve të “Final4” të Kupës së Republikës së Kosovës në hendboll. Turneu final i Kupës, e që pritet të jetë spektakël...
Sport

Drita rikthehet në Superligë

Drita është rikthyer në ProCredit Superligë, pas fitores në serinë finale ndaj Proton Cable Prizrenit, duke triumfuar në të dyja ndeshjet dhe duke siguruar...

Liria fiton në shtëpi dhe ngjitet në vendin e tretë

Aksioni i pastrimit ka vazhduar në Shkozë me fokus ndërgjegjësimin qytetar

Shtyhet aksioni i pastrimit në Suharekë për shkak të reshjeve të shiut

Bashkimi në ‘match point’ për titull, pret Pejën 03 në finalen e gjashtë

Shënohet përvjetori i Masakrës së Dragaqinës në Suharekë

Seria finale për Superligë nis sot në Prizren

Parashikimi javor i motit: E hënë me diell, nga e marta reshje shiu në gjithë vendin

P.C Prizreni mbetet në Ligën e Parë

Driton Selmanaj reagon me një foto pasi u la jashtë Kryesisë së LDK-së

Abdixhiku në Dragash: LDK drejt “bashkimit” dhe një alternative të re politike

Peja 03 barazon serinë ndaj Bashkimit, tani gjithçka vendoset në finalen e shtatë

Prizreni pret duelin e gjashtë të serisë finale: Bashkimi – Peja 03

Drini i Bardhë udhëton në Kaçanik për sfidën ndaj Lepencit

Ylli apo Peja? Sonte në Suharekë vendoset gjysmëfinalisti

