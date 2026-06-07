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Kryeziu: E di që ka qytetarë të revoltuar, të lodhur, që s’duan të dalin fare në zgjedhje – por Kosova mbrohet edhe me votë

By admin

Ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, Kadri Kryeziu, ka reaguar përmes një postimi në rrjetin social Facebook lidhur me pjesëmarrjen në zgjedhje dhe zhvillimet e procesit zgjedhor, duke bërë thirrje për votim dhe organizim qytetar.

Duke iu referuar të dhënave të daljes në votime deri në orën 11:00, Kryeziu ka thënë se ekzistojnë dallime të dukshme ndërmjet komunave shqiptare dhe atyre me shumicë serbe.

“E di që ka qytetarë të revoltuar, të lodhur, që s’duan të dalin fare në zgjedhje. Por shihni një herë shifrat e KQZ-së për daljen deri në orën 11:00. Në komunat shqiptare dalja është rreth 8-9%. Në komunat serbe është 17-18%. Pothuajse dyfishi”, ka shkruar ai.

Sipas tij, kjo situatë nuk është e rastësishme, por rezultat i organizimit politik dhe institucional nga Beogradi, shkruan Telegrafi.

“Kjo nuk është rastësi. Kjo është organizim. Beogradi e ka vënë në lëvizje gjithë aparatin e vet, BIA-n, paranë, dhe rrjetet kriminale, vetëm e vetëm që Lista Serbe të hyjë në Kuvend si bllok i bindur: dhjetë deputetë të gjithë në shërbim të Beogradit”, ka deklaruar Kryeziu.

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Ai ka kritikuar edhe qëndrimin e qytetarëve që zgjedhin të mos marrin pjesë në votime, duke e konsideruar abstenimin si të pafuqishëm politikisht.

“Disa nga ju kanë vendosur të mos votojnë asnjë parti shqiptare, ndoshta edhe për arsye të shëndosha. E kuptoj. Por abstenimi nuk është protestë. Është një ulëse e lënë bosh, që dikush tjetër do ta mbushë për ty”, ka shtuar ai.

Në postimin e tij, Kryeziu ka përmendur edhe politikanin serb të Kosovës, Nenad Rashiq, duke e cilësuar si alternativë ndaj ndikimit të Beogradit.

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“Ka një serb të Kosovës që nuk i përkulet Beogradit. Nenad Rashiq. Dhe pikërisht këtë Serbia po përpiqet ta zhdukë, sepse ai vërteton se besnikëria ndaj Beogradit nuk është e vetmja rrugë për një serb të Kosovës”, ka shkruar ai.

Në fund të reagimit, Kryeziu ka bërë thirrje për pjesëmarrje në votime.

“Prandaj po e them thjesht: nëse je vendosur të mos votosh shqip, mos e dorëzo votën në heshtje. Dilni dhe votoni Nenad Rashiqin. Në këto zgjedhje, kjo është një nga votat më shtetërore që një qytetar i Kosovës mund të hedhë”, ka theksuar ai.

“Kosova nuk mbrohet vetëm me institucione. Mbrohet me organizim qytetar dhe me patriotizëm. Mbrohet edhe me votën që Beogradi nuk e priste”, ka përfunduar Kryeziu.

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