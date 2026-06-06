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Abdixhiku e Osmani kalojnë paraditen në Prizren, takojnë qindra qytetarë

By admin

Kandidati për kryeministër i LDK-së dhe kandidatja për presidente, Vjosa Osmani, kanë kaluar paraditen e kësaj të shtune në qytetin e Prizrenit.

Abdixhiku e Osmani kanë takuar qytetarë të shumtë në sheshin qendror të Prizrenti.

“Paradite në Prizren.

Në më të bukurin vend.

Me qytetarë e njerëz të mbarë të vendit”, ka shkruar Abdixhiku.

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