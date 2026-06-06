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Arrestohet një person në Malishevë për dhunë në familje, ishte në gjendje të dehur

By admin

Një person është arrestuar në Malishevë nën dyshimin për ushtrim të dhunës në familje.

Sipas Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 5 qershor 2026, rreth orës 09:50, ku i dyshuari mashkull, në gjendje të dehur, dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj anëtarëve të familjes së tij.

“Pas intervenimit të autoriteteve, i dyshuari fillimisht është dërguar në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare (QKMF) për trajtim mjekësor, ndërsa më pas, me vendim të prokurorit, është ndaluar dhe dërguar në mbajtje”, njofton policia.

Hetimet lidhur me rastin janë duke vazhduar.

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