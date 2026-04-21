Krasniqi: Dragobili shembull i mirë i kujdesit për ambientin

Në kuadër të projektit “Për Malishevën e pastër”, aksioni për pastrimin dhe mirëmbajtjen e ambientit ka vazhduar sot në Këshillin Lokal për fshatrat Dragobil dhe Maxharrë.

Në këtë aktivitet morën pjesë qytetarë, nxënës dhe mësimdhënës, të cilët u angazhuan në pastrimin dhe rregullimin e hapësirave publike.

Aksionit i ka prirë nënkryetari i Komunës së Malishevës dhe udhëheqësi i taskforcës komunale për ambient, Vesel Krasniqi, i shoqëruar nga drejtorë të drejtorive komunale dhe zyrtarë të tjerë.

“Dragobili është njëri nga shembujt më të mirë të mirëmbajtjes së ambientit. Përveç angazhimit vullnetar të banorëve për mirëmbajtjen e hapësirave publike, edhe bashkëpunimi me komunën në këtë drejtim është shumë i mirë dhe shërben si shembull për vendbanimet e tjera”, u shpreh Krasniqi.

Ai theksoi se aksioni “Për Malishevën e pastër” tashmë ka dhënë rezultate konkrete, duke përmendur pjesëmarrjen e madhe të qytetarëve dhe angazhimin e tyre edhe në identifikimin e ndotësve.

Sipas tij, qytetarët po kontribuojnë duke raportuar rastet e hedhjes së mbeturinave në vende të palejuara në inspektoratin komunal dhe tek organet e rendit.

Aksioni do të vazhdojë edhe në vendbanime të tjera të komunës, me synimin për të krijuar një ambient më të pastër dhe më të shëndetshëm për të gjithë./PrizrenPress.com/

