Në Xërxë përkujtohet dëshmori Hamëz Thaçi

By admin

Në fshatin Xërxë të Rahovecit është shënuar 27-vjetori i rënies së dëshmorit Hamëz Ali Thaçi, i cili ra në frontin e Koshares gjatë luftës në Kosovë.

Homazhet janë zhvilluar në mjediset e shkollës fillore që mban emrin e tij, me pjesëmarrjen e nxënësve, mësimdhënësve, veteranëve dhe invalidëve të luftës, si dhe qytetarëve të shumtë.

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, në fjalën e tij ka vlerësuar lart figurën dhe veprën e dëshmorit, duke theksuar përkushtimin e tij atdhetar që nga ditët e para të luftës, si dhe rrugëtimin luftarak deri në frontin e Koshares.

“Në 27-vjetorin e rënies së dëshmorit Hamëz Ali Thaçi në frontin e Koshares, në mjediset e shkollës fillore që mban emrin e tij në Xërxë, bëmë homazhe dhe nderuam figurën e këtij luftëtari”, ka deklaruar Latifi.

Ai ka shtuar se dëshmori Thaçi u dallua për angazhimin e tij në radhët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, duke filluar nga Anadrini dhe duke përmbyllur rrugëtimin e tij në betejën e Koshares.

“Është kënaqësi kur nxënës e mësimdhënës, veteranë e invalidë të luftës, veprimtarë të çështjes kombëtare dhe qytetarë të shumtë e kujtojnë me respekt dëshmorin që luftoi e ra në fushë të nderit në frontin e nxehtë të luftës së Koshares”, thuhet në njoftim e tij.

Në kuadër të aktivitetit përkujtimor, nxënësit e shkollës interpretuan poezi kushtuar dëshmorit, ndërsa bashkëluftëtarë dhe bashkëqytetarë ndanë kujtime për jetën dhe veprën e tij./PrizrenPress.com/

Krasniqi: Dragobili shembull i mirë i kujdesit për ambientin

Më Shumë

Lajme

Parashikimi javor i motit: E hënë me diell, nga e marta reshje shiu në gjithë vendin

Java fillon me kushte të qëndrueshme atmosferike dhe mot kryesisht me diell, si pasojë e ndikimit të përkohshëm të një fushe të presionit të...
Fokus

P.C Prizreni reagon ashpër ndaj vendimit të FBK-së për dënimin e kapitenit

Proton Cable Prizreni ka reaguar publikisht ndaj vendimit të Komisionit të Garave të FBK-së, i cili ka dënuar kapitenin Edmond Kryeziu me 3 ndeshje...

Përkujtohen me nderime dëshmorët Visar Hoti dhe Safet Latifi

Bashkimi kërkon titullin në Pejë, vetëm një fitore larg kurorës

Rriten raportimet e qytetarëve për ndotjen, Inspektorati shqipton gjoba në Malishevë

Në Bukosh përkujtohen dëshmorët e fshatit

Komuna e Prizrenit ndan bursa për fëmijët e veteranëve dhe invalidëve të luftës së UÇK-së

Drita rikthehet në Superligë

Përkeqësohet gjendja shëndetësore e Liridon Rexhës, familja kërkon mbështetje financiare

Ambasadori gjerman viziton Dragashin, theksohet bashkëpunimi për zhvillim

Prizreni pret duelin e gjashtë të serisë finale: Bashkimi – Peja 03

Vajzat e Gjimnazit “Jeta e Re” të Suharekës shpallen kampione republikane

“S’duhen justifikime”, deputeti Gashi kërkon ndërhyrje urgjente për rrëshqitjet e dheut në autostradën “Ibrahim Rugova”

Nafta 1.74 € e benzina 1.42 €, publikohen çmimet e derivateve për sot

Finalja e dytë e Ligës së Parë, Drita pret Prizrenin

Prizreni do të organizojë për herë të parë Festivalin e Kampingut, mbi 200 kamperë do të marrin pjesë

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

