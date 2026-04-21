105 vjet nga çelja e punimeve të parlamentit të parë shqiptar

By admin

Procesi i parë zgjedhor në Shqipëri zgjati disa muaj dhe më 21 prill të vitit 1921 u hapën punimet e Këshillit Kombëtar, parlamentit të parë në Shqipëri, me deputetë të zgjedhur nga populli.

Seanca e parë parlamentare, 105 vjet më parë, ishte në një ditë të enjteje. Punimet nisen në orën 10:00 dhe nga 78 deputetë të zgjedhur, morën pjesë 56 që përbënin shumicën. Që prej kësaj periudhe parlamenti filloi të shfaqej rregullisht si një organ i dalë nga populli me detyra të përcaktuara qartë në statutin e kohës. Këshilli Kombëtar mori emrin Parlament dhe si organi i vetëm legjislativ përbëhej vetëm nga një dhomë deputetësh. Kryetari i tij u zgjodh me votim të fshehtë, Pandeli Evangjeli dhe në vitin 1922 u zgjodh Eshref Frashëri.

Godina në të cilën u mblodh parlamenti, në vitet 1928-1939 u bë “Pallati Mbretëror” dhe sot është selia e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

Përveç një numri të madh dokumentesh me rëndësi të posaçme për historinë e vendit, në Bibliotekën e Arkivit Qendror Shtetëror gjendet një botim me fjalimet e deputetëve që folën në këtë seancë të parë historike që themeloi parlamentarizmin në Shqipëri./atsh/

