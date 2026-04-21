Përcaktohet orari i Final 4 të Kupës së Kosovës në hendboll

Është përcaktuar orari i ndeshjeve të “Final4” të Kupës së Republikës së Kosovës në hendboll.

Turneu final i Kupës, e që pritet të jetë spektakël i hendbollit, zhvillohet në fundjavë në palestrën “Bill Clinton” në Ferizaj.

Të shtunën janë ndeshjet gjysmëfinale. Prej orës 14:00 takohen Istogu e Shqiponja, në gjysmëfinalen e parë të hendbollisteve.

Gjysmëfinalja tjetër në konkurrencë të femrave, mes Samadrexhës e Ferizajt, zhvillohet nga ora 18:00.

Ndërkohë, gjysmëfinalja e parë e hendbollistëve, mes Besa Famgas e Prishtinës, zhvillohet nga ora 16:00.

Vëmendja më e madhe pritet të jetë për gjysmëfinalen e dytë të hendbollistëve, mes Rahovecit dhe Kastriotit. Kjo ndeshje fillon në ora 20:00.

Finalet zhvillohen të dielën. Prej orës 17:15 është finalja e hendbollisteve, ndërsa prej orës 20:15 ajo e hendbollistëve./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

