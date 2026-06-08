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Përfundon numërimi i votave në Prizren dhe Suharekë

By admin

Ka përfunduar numërimi i votave për partitë politike në Prizren dhe Suharekë.

 

Sipas rezultateve të KQZ-së, subjekti i parë në Prizren është Vetëvendosje me 44.07 e pasuar nga PDK-ja me 22.12%.

Derisa në Suharekë situata është pak më ndryshe, ku prin VV-ja ndërkaq e dyta është LDK-ja.

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