Përfundon numërimi i votave në Prizren dhe Suharekë

Sipas rezultateve të KQZ-së, subjekti i parë në Prizren është Vetëvendosje me 44.07 e pasuar nga PDK-ja me 22.12%.
Derisa në Suharekë situata është pak më ndryshe, ku prin VV-ja ndërkaq e dyta është LDK-ja.
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