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Drejtoresha Veselaj-Gutaj ngushëllon familjen e nxënësit Jasin Kurtaj

By admin

Drejtoresha e Drejtorisë Komunale të Arsimit në Prizren, Luljeta Veselaj-Gutaj, ka shprehur ngushëllimet e saj për ndarjen e parakohshme nga jeta të nxënësit Jasin Kurtaj.

Veselaj-Gutaj tha se lajmi për vdekjen e Jasinit ka prekur thellë të gjithë komunitetin arsimor, duke e kujtuar atë si një nxënës shembullor dhe të dashur.

“Humbja e Jasinit na ka prekur thellë të gjithëve. Ai do të kujtohet përherë si një nxënës shembullor, i edukuar dhe i dashur nga të gjithë ata që patën fatin ta njohin”, thuhet në telegramin e ngushëllimit.

Ajo u shprehu ngushëllimet më të sinqerta familjes së të ndjerit, drejtorisë së shkollës “Dëshmorët e Zhuri” dhe bashkëmoshatarëve të tij, duke ndarë dhimbjen me të gjithë ata që e njohën Jasinin.

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