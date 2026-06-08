Drejtoresha Veselaj-Gutaj ngushëllon familjen e nxënësit Jasin Kurtaj

Drejtoresha e Drejtorisë Komunale të Arsimit në Prizren, Luljeta Veselaj-Gutaj, ka shprehur ngushëllimet e saj për ndarjen e parakohshme nga jeta të nxënësit Jasin Kurtaj.
Veselaj-Gutaj tha se lajmi për vdekjen e Jasinit ka prekur thellë të gjithë komunitetin arsimor, duke e kujtuar atë si një nxënës shembullor dhe të dashur.
“Humbja e Jasinit na ka prekur thellë të gjithëve. Ai do të kujtohet përherë si një nxënës shembullor, i edukuar dhe i dashur nga të gjithë ata që patën fatin ta njohin”, thuhet në telegramin e ngushëllimit.
Ajo u shprehu ngushëllimet më të sinqerta familjes së të ndjerit, drejtorisë së shkollës “Dëshmorët e Zhuri” dhe bashkëmoshatarëve të tij, duke ndarë dhimbjen me të gjithë ata që e njohën Jasinin.
Marketing
“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren