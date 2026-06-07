Fokus

Dy çifte u kapën duke votuar në të njëjtën kabinë në Mamushë

By admin

Zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi ka bërë të ditur se procesi zgjedhor në këtë qytet, kryesisht ka pasur ecuri të mirë.

Megjithatë, për Klan Kosova ai tha se ka pasur disa incidente të regjistruara në Mamushë, në Suharekë e në Jabllanicë.

Siç bëri të ditur Bytyqi, në Mamushë dy çifte u kapën duke votuar në kabinën e njëjtë, ndërsa në Suharekë një qytetar shprehu revoltë pasi nuk iu lejua asistenca te prindi i tij.

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Ndërrimi i vendbanimit të disa votuesve i vetmi problem në shkollën “Motrat Qiriazi” në Prizren
Next article
Rezultatet e para në Prizren, Vetëvendosje kryeson garën zgjedhore

Më Shumë

Lajme

Latifi kërkon nga Administrata të jetë e gatshme për fluksin e mërgimtarëve

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, ka kërkuar nga administrata komunale që të jetë e gatshme për përballimin e fluksit të shtuar të...
Fokus

Prizren: Arrestohet 62-vjeçari i dënuar me mbi 2 vjet burg për mashtrim

Në Prizren është arrestuar një person i kërkuar dhe i dënuar me burg efektiv për veprën penale “Mashtrim”.   Sipas njoftimit të Policisë në Facebook, zyrtarët...

Përkujtohet Komandant Hekuri

Kosova voton sot

Haxhiu takon qytetarët në Sharri, Buzez dhe Shajnë: Krejt për Shtet e Shtet për Krejt

E rëndë në Prizren: Një grua gjendet pa shenja jete në rrugë

Sekuestrohen mbi 3,400 aksesorë telefonikë në Terminalin Doganor në Vërmicë

Përleshje në Malishevë, një person goditet me mjet të fortë

Përleshje me thika në Prizren, tre persona përfundojnë të lënduar

Mbahet edicioni i 22-të i Festivalit “Fluturat”, promovohen talentet e reja në Prizren

Rahoveci vazhdon mbështetjen e fermerëve me pleh artificial

Në Spitalin e Prizrenit nis Skriningu Neonatal për zbulimin e hershëm të sëmundjeve tek foshnjat

64 aksidente trafiku në 24 orë në Kosovë, 25 me të lënduar

Kryeziu: E di që ka qytetarë të revoltuar, të lodhur, që s’duan të dalin fare në zgjedhje – por Kosova mbrohet edhe me votë

Shpallen përfituesit e subvencioneve në kulturë, rini dhe sport në Prizren

Në Savrovë përkujtohen dëshmorët dhe martirët e lirisë

Lajmet e Fundit